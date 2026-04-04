Hombre resulta herido con arma blanca tras riña en colonia Montes de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre resultó lesionado por arma blanca durante una riña registrada la noche del viernes en la colonia Montes, de acuerdo con informes de autoridades de seguridad. El afectado fue identificado como Martín García, de 32 años de edad, quien presentaba dos heridas en el abdomen, por lo que fue trasladado al Hospital General “Dr. Salvador Chavarría” para recibir atención médica especializada.

Con base en las primeras indagatorias realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, la agresión ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Sierra de Arteaga, donde presuntamente la víctima se encontraba conviviendo con varios individuos. De manera preliminar, se estableció que, en el contexto de una discusión derivada de aparentes rencillas previas, se produjo la agresión con arma blanca.

El lesionado proporcionó a las autoridades algunos datos sobre los presuntos responsables; sin embargo, al momento en que los elementos acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, las personas señaladas ya no se encontraban en el lugar. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables. Con información de medios locales

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