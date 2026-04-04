Coahuila: vigilan balnearios y márgenes del río Bravo para prevenir incidentes

Los operativos fueron desplegados desde las primeras horas del viernes, incluyendo patrullajes a pie, en unidades terrestres y recorridos a ras del río en puntos concurridos por visitantes locales y de otras ciudades.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades estatales informaron que más de 10 elementos de la Policía Estatal realizaron recorridos de vigilancia en distintos balnearios y en las orillas del río Bravo.

La Policía Civil Coahuila de la Región Norte Uno informó que el objetivo de estas acciones brindar seguridad a los visitantes y brindar atención inmediata en caso de emergencias durante los días de mayor afluencia en el periodo de la Semana Santa.

Personal de la corporación mantiene coordinación con Protección Civil municipal y otras instancias para reforzar la vigilancia en accesos a balnearios y zonas de riesgo.

Del mismo modo, supervisan el cumplimiento de medidas de seguridad, como la señalización de áreas peligrosas y la restricción de ingreso en tramos en donde las corrientes son fuertes.

Autoridades recomiendan a la población que respeten las indicaciones del personal de seguridad, evitar el consumo de alcohol al ingresar al agua y supervisar en todo momento a menores de edad.