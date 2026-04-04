Coahuila: vigilan balnearios y márgenes del río Bravo para prevenir incidentes

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Piedras Negras
/ 4 abril 2026
    Coahuila: vigilan balnearios y márgenes del río Bravo para prevenir incidentes
    Llaman a respetar medidas de seguridad en balnearios y río Bravo ESPECIAL

Mantienen vigilancia coordinada en zonas de alto flujo turístico

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades estatales informaron que más de 10 elementos de la Policía Estatal realizaron recorridos de vigilancia en distintos balnearios y en las orillas del río Bravo.

Los operativos fueron desplegados desde las primeras horas del viernes, incluyendo patrullajes a pie, en unidades terrestres y recorridos a ras del río en puntos concurridos por visitantes locales y de otras ciudades.

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La Policía Civil Coahuila de la Región Norte Uno informó que el objetivo de estas acciones brindar seguridad a los visitantes y brindar atención inmediata en caso de emergencias durante los días de mayor afluencia en el periodo de la Semana Santa.

Personal de la corporación mantiene coordinación con Protección Civil municipal y otras instancias para reforzar la vigilancia en accesos a balnearios y zonas de riesgo.

Del mismo modo, supervisan el cumplimiento de medidas de seguridad, como la señalización de áreas peligrosas y la restricción de ingreso en tramos en donde las corrientes son fuertes.

Autoridades recomiendan a la población que respeten las indicaciones del personal de seguridad, evitar el consumo de alcohol al ingresar al agua y supervisar en todo momento a menores de edad.

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Ante cualquier eventualidad las personas pueden solicitar apoyo a través del número de emergencia 911.

Los operativos se mantendrán durante todo el periodo vacacional, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias que visitan la ciudad.

Con información de medios locales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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