Mujer se impacta contra poste en la madrugada en Saltillo

La madrugada de ayer, una joven de 28 años, quien se dirigía aparentemente a su domicilio, terminó estrellándose contra un poste en el cruce de Campanares e Isidro López Zertuche en la colonia Brisas Poniente.

María Hernández, como dijo llamarse la mujer, circulaba aparentemente bajo los influjos del alcohol sobre el bulevar Campanares, siendo el momento que llegó al cruce con Isidro López Zertuche, donde ocurrió el percance alrededor de las 6:45 de la mañana.

Según la versión de testigos, la conductora de la camioneta Chevrolet Tracker con placas de circulación FCP 616 A, al dar la vuelta de procedente de Campanares para tomar Isidro López, no logró controlar el volante y se fue derecho.

Esto ocasionó que al no tener control de la camioneta esta se estrellará contra un poste el cual por fortuna no se cayó, pero sí sugirió daños y más dañada que la unidad de María, ya que las bolsas de aire de la camioneta se activaron, siendo esto un factor para que la joven no se lastimara.

El vehículo fue llevado a un corralón de la ciudad y la joven quedó detenida.

