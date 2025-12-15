Gobierno de Saltillo intensifica limpieza y retiro de anuncios ilegales en Zona Centro

    Gobierno de Saltillo intensifica limpieza y retiro de anuncios ilegales en Zona Centro
    Personal del programa “Aquí Andamos” realizó el retiro de publicidad irregular, pósters y calcas en fachadas e infraestructura urbana del Centro Histórico de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Se reforzaron acciones de limpieza y mantenimiento urbano en el Centro y diversas colonias, como parte de la estrategia “Aquí Andamos”

Con el objetivo de mantener una ciudad ordenada, segura y respetuosa del patrimonio histórico, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, continúa con las acciones de retiro de publicidad irregular, pósters y calcas colocadas en paredes, fachadas e infraestructura urbana de la Zona Centro.

A través de personal del programa “Aquí Andamos”, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se intensificaron los trabajos en las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad, como parte de una estrategia permanente para mejorar la imagen urbana, reducir la contaminación visual y proteger inmuebles con valor histórico.

Las acciones se intensificaron en calles del primer cuadro de la ciudad .
Las acciones se intensificaron en calles del primer cuadro de la ciudad . FOTO: CORTESÍA

Las labores se llevaron a cabo en calles como Manuel Pérez Treviño, Ignacio Zaragoza, Juan Aldama, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Manuel Acuña, Narciso Mendoza, Xicoténcatl, Álvaro Obregón, Lerdo de Tejada y Nicolás Bravo, entre otras.

El Gobierno Municipal destacó que el retiro de anuncios no autorizados permite garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de publicidad exterior, además de fomentar prácticas responsables entre quienes sí respetan los reglamentos vigentes en la capital de Coahuila.

Estas acciones se suman a otros trabajos de conservación del Centro Histórico, como la rehabilitación de fachadas y banquetas, el retiro de cableado en desuso y la limpieza profunda de calles, en beneficio de las y los saltillenses y de quienes visitan la ciudad.

Javier Díaz González reiteró su compromiso con el cuidado del Centro Histórico y exhortó a ciudadanos y comerciantes a colaborar en la conservación de los espacios públicos limpios, ordenados y dignos.

El alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso con el orden urbano y llamó a la ciudadanía a reportar servicios públicos a través del Chat Bot "Saltillo Fácil".
El alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso con el orden urbano y llamó a la ciudadanía a reportar servicios públicos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”. FOTO: CORTESÍA

De manera paralela, brigadas de “Aquí Andamos” atendieron distintos sectores de la ciudad. En la colonia República Oriente, realizaron labores de deshierbe, poda y limpieza general en la plaza pública Morelos, ubicada entre las calles Salvador González Lobo y Nava.

Brigadas municipales atendieron áreas verdes y espacios públicos en colonias como República Oriente, Praderas y La Fragua, con labores de limpieza, poda y deshierbe.
Brigadas municipales atendieron áreas verdes y espacios públicos en colonias como República Oriente, Praderas y La Fragua, con labores de limpieza, poda y deshierbe.

Asimismo, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable efectuó trabajos de limpieza y mantenimiento en las áreas verdes del Centro de Atención Múltiple (CAM) Margarita Talamás de Gutiérrez, en la colonia Praderas, con el objetivo de ofrecer entornos seguros e inclusivos para la comunidad educativa.

En la colonia La Fragua, cuadrillas municipales retiraron basura acumulada y maleza en áreas verdes localizadas en el cruce de la calle Plata y el bulevar El Minero.

Finalmente, el alcalde recordó que la ciudadanía puede reportar cualquier servicio público a través del Chat Bot oficial “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

