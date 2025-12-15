Gobierno de Saltillo intensifica limpieza y retiro de anuncios ilegales en Zona Centro

Con el objetivo de mantener una ciudad ordenada, segura y respetuosa del patrimonio histórico, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, continúa con las acciones de retiro de publicidad irregular, pósters y calcas colocadas en paredes, fachadas e infraestructura urbana de la Zona Centro. TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado! Alerta Ayuntamiento de Saltillo por venta irregular de terrenos en Otilio González A través de personal del programa “Aquí Andamos”, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se intensificaron los trabajos en las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad, como parte de una estrategia permanente para mejorar la imagen urbana, reducir la contaminación visual y proteger inmuebles con valor histórico.

Las labores se llevaron a cabo en calles como Manuel Pérez Treviño, Ignacio Zaragoza, Juan Aldama, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Manuel Acuña, Narciso Mendoza, Xicoténcatl, Álvaro Obregón, Lerdo de Tejada y Nicolás Bravo, entre otras. El Gobierno Municipal destacó que el retiro de anuncios no autorizados permite garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de publicidad exterior, además de fomentar prácticas responsables entre quienes sí respetan los reglamentos vigentes en la capital de Coahuila. Estas acciones se suman a otros trabajos de conservación del Centro Histórico, como la rehabilitación de fachadas y banquetas, el retiro de cableado en desuso y la limpieza profunda de calles, en beneficio de las y los saltillenses y de quienes visitan la ciudad. Javier Díaz González reiteró su compromiso con el cuidado del Centro Histórico y exhortó a ciudadanos y comerciantes a colaborar en la conservación de los espacios públicos limpios, ordenados y dignos.

De manera paralela, brigadas de “Aquí Andamos” atendieron distintos sectores de la ciudad. En la colonia República Oriente, realizaron labores de deshierbe, poda y limpieza general en la plaza pública Morelos, ubicada entre las calles Salvador González Lobo y Nava.