Las elecciones de 2026 serán ‘la madre de todas las batallas’ electorales en Coahuila, anticipa Jaime Martínez Veloz

“Las elecciones de 2026 en Coahuila se van a convertir en la madre de todas las batallas”, advirtió Jaime Martínez, delegado en Coahuila de Movimiento Ciudadano (MC), al hablar de la estrategia que seguirá el partido en las elecciones del siguiente año.

Frente a la lucha desigual que plantea dicho proceso, la clave del partido naranja para su avance en el estado se centrará en la organización, la disciplina y la convicción de sus militantes, destacó el dirigente.

TE PUEDE INTERESAR: La ciudad debe construirse desde la banqueta, no desde el escritorio: Jaime Martínez, dirigente de MC en Coahuila

Dijo que “los recursos económicos a nuestra disposición palidecen frente a los que utilizarán nuestros adversarios”.

“Pero los recursos nuestros —enfatizó— en materia de organización, combatividad y creatividad son nuestra mayor fortaleza”.

“Nuestros adversarios no tienen la menor idea por dónde les vamos a llegar. No tengo la menor duda de que MC será la gran revelación en la campaña de 2026”, aseveró.

De acuerdo con el “Manual de Activismo Fuerza Naranja”, se busca “conectar” con los electores, así como impulsar la presencia, la energía y el mensaje de MC en las calles.

Por otra parte, “el activismo no solo debe implementarse durante las campañas políticas”; debe realizarse de forma permanente en diferentes actividades, como:

Recuperación de espacios públicos, programas de afiliación, pinta de bardas, realización de encuestas, entrega del periódico “El Ciudadano”, jornadas médico-asistenciales y jornadas de esterilización canina.

A través de dicho manual se pretende incrementar el posicionamiento de la marca, fortalecer la estructura territorial del movimiento, aumentar el número de afiliados, generar simpatía e interés, y escuchar las demandas ciudadanas para nutrir futuras propuestas.