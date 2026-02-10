Mujeres avanzan en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en Coahuila, pese a barreras

En Coahuila, las mujeres han incrementado de manera gradual su participación en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero continúan siendo minoría. Según cifras oficiales de la Secretaría de Educación de Coahuila, entre 2017 y 2023, en promedio, cerca del 70 por ciento de los egresados en disciplinas STEM fueron hombres, mientras que las mujeres representaron alrededor del 30 por ciento.

El mayor desequilibrio se concentra en el área de ingeniería, manufactura y construcción, que sigue siendo el campo con mayor brecha de género, pese a que el número de egresadas ha crecido de forma constante en los últimos años. En contraste, las ciencias naturales, matemáticas y estadística se mantienen como el único campo donde las mujeres son mayoría en todos los ciclos reportados.

Este escenario estadístico se refleja en las trayectorias profesionales de muchas científicas en el estado. La doctora Karla Montoya, ingeniera en materiales egresada del Instituto Tecnológico de Saltillo, explica que desde su formación universitaria la presencia femenina era reducida, particularmente entre estudiantes locales, lo que mostraba un ecosistema científico con una base limitada de mujeres en áreas altamente especializadas.

Montoya continuó su formación en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde se especializó en materiales avanzados y obtuvo el grado de doctorado. Su carrera incluyó participación en proyectos de investigación internacional y estancias académicas en instituciones de Japón, Francia, Taiwán y Estados Unidos.

Al volver a Coahuila, su experiencia puso en evidencia uno de los principales desafíos para las mujeres científicas en la entidad: la escasez de espacios para integrarse a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Ante este contexto, ha optado por fortalecer su labor desde la docencia y la innovación educativa, impulsando iniciativas con enfoque STEAM como EcoSTEAM, orientadas a la sostenibilidad, el uso responsable del agua y la formación científica desde edades tempranas.

Su participación como tallerista en programas educativos afiliados al Space Center de la NASA, en Houston y su trabajo en el diseño de soluciones tecnológicas para espacios públicos le han permitido seguir y crecer en el campo de la ciencia y la tecnología pese a las barreras a las que se ha enfrentado en los últimos años.

En ese contexto, Montoya se define a sí misma como una “científica a pie”, una forma de entender la ciencia desde el trabajo cotidiano, la autogestión y la vinculación directa con la comunidad.

En este contexto, la doctora Karla Montoya subraya la importancia de que más niñas y mujeres se reconozcan a sí mismas dentro de la ciencia como profesionales con capacidad de incidir en su entorno. Considera fundamental perder el miedo a explorar caminos que históricamente han sido dominados por hombres y confiar en la formación y las habilidades propias.

Para ella, la ciencia también se construye desde la constancia, la creatividad y la perseverancia. A las niñas y jóvenes interesadas en este campo les recomienda creer en sus capacidades, atreverse a ocupar espacios y entender que, aunque el camino puede implicar retos adicionales, su presencia es necesaria para transformar la ciencia y ampliar sus horizontes en beneficio de la sociedad.