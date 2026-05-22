Mundial 2026 se vivirá también en las empresas de Ramos Arizpe

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    Mundial 2026 se vivirá también en las empresas de Ramos Arizpe
    Empresas de la región de Ramos Arizpe prevén habilitar espacios dentro de las plantas para que trabajadores puedan seguir los partidos de México durante el Mundial de 2026. CORTESÍA

Industriales prevén adecuar espacios en plantas para transmitir los encuentros de la Selección Mexicana durante la jornada laboral.

Las empresas instaladas en la región de Ramos Arizpe permitirán que trabajadores puedan seguir los partidos de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de Futbol 2026, señaló el presidente de la AIERA, Diego Gandara.

El dirigente empresarial señaló que en eventos deportivos de esta magnitud las compañías suelen generar espacios de convivencia entre los colaboradores, además de adecuar áreas dentro de las plantas para transmitir los encuentros.

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“Prácticamente lo puedo asegurar, la mayoría de las empresas que tenemos aquí en nuestra región son muy conscientes, son partícipes, incluso es un momento de convivencia y esparcimiento entre los propios colaboradores”, comentó.

Explicó que algunas empresas incluso realizan inversiones para acondicionar instalaciones, colocar pantallas y ofrecer alimentos durante las transmisiones de los partidos.

Gandara destacó que los primeros encuentros de México en el torneo están programados en horarios que facilitarán su seguimiento por parte de muchos trabajadores.

El partido inaugural ante Sudáfrica se disputará el jueves 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas, mientras que los encuentros contra Corea del Sur y Chequia serán a las 19:00 horas los días 18 y 24 de junio, respectivamente.

Añadió que las compañías con operaciones programadas durante esos horarios suelen organizar actividades para que el personal pueda disfrutar de los encuentros sin afectar la dinámica laboral.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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