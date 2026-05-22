Mundial 2026 se vivirá también en las empresas de Ramos Arizpe

El dirigente empresarial señaló que en eventos deportivos de esta magnitud las compañías suelen generar espacios de convivencia entre los colaboradores, además de adecuar áreas dentro de las plantas para transmitir los encuentros.

Las empresas instaladas en la región de Ramos Arizpe permitirán que trabajadores puedan seguir los partidos de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de Futbol 2026, señaló el presidente de la AIERA, Diego Gandara.

“Prácticamente lo puedo asegurar, la mayoría de las empresas que tenemos aquí en nuestra región son muy conscientes, son partícipes, incluso es un momento de convivencia y esparcimiento entre los propios colaboradores”, comentó.

Explicó que algunas empresas incluso realizan inversiones para acondicionar instalaciones, colocar pantallas y ofrecer alimentos durante las transmisiones de los partidos.

Gandara destacó que los primeros encuentros de México en el torneo están programados en horarios que facilitarán su seguimiento por parte de muchos trabajadores.

El partido inaugural ante Sudáfrica se disputará el jueves 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas, mientras que los encuentros contra Corea del Sur y Chequia serán a las 19:00 horas los días 18 y 24 de junio, respectivamente.

Añadió que las compañías con operaciones programadas durante esos horarios suelen organizar actividades para que el personal pueda disfrutar de los encuentros sin afectar la dinámica laboral.