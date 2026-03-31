Museos de Torreón ofrecen actividades en vacaciones de Semana Santa

De acuerdo con Antonio Méndez Vigatá, titular del IMCE, los museos Museo Casa del Cerro, Museo del Algodón, Museo de la Moneda, Museo del Ferrocarril, Casa Mudéjar y el Canal de La Perla estarán abiertos de martes a sábado en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón (IMCE) invita a disfrutar de los museos de Torreón en vacaciones de Semana Santa, con una amplia programación de actividades culturales, talleres infantiles y proyección de películas del 31 de marzo al 13 de abril. Durante este periodo, los seis museos municipales abrirán sus puertas para ofrecer opciones recreativas y educativas para todas las edades, consolidándose como una alternativa ideal para convivir en familia en la región Laguna.

Los domingos, algunos recintos como el Museo del Algodón, el Museo del Ferrocarril y Casa del Cerro operarán de 10:00 a 15:00 horas, mientras que en jueves, viernes y sábado santos los seis espacios funcionarán de 10:00 a 15:00 horas.

El funcionario destacó que estas actividades forman parte de la celebración de abril como el mes del niño, por lo que se han diseñado dinámicas especiales para el público infantil. Entre las opciones, el Museo del Algodón ofrecerá proyecciones de películas infantiles, talleres de joyería y actividades lúdicas, mientras que Casa del Cerro realizará talleres de manualidades con material reciclado, además de la tradicional búsqueda de huevos de Pascua.

Por su parte, el Museo del Ferrocarril conmemorará el aniversario luctuoso de Mario Moreno “Cantinflas” con la proyección de cintas clásicas como “Ahí está el detalle” y “El bolero”. Asimismo, el Museo de la Moneda proyectará películas familiares como “Un gran dinosaurio”, “Enredados” y “Zootopia 2”.

El IMCE invita a la ciudadanía y visitantes a aprovechar estas vacaciones para disfrutar de los espacios culturales de Torreón. Para conocer la cartelera completa, se recomienda consultar las redes sociales oficiales del instituto y de cada museo.