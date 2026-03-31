Museos de Torreón ofrecen actividades en vacaciones de Semana Santa

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Coahuila
/ 31 marzo 2026
    Museos de Torreón ofrecen actividades en vacaciones de Semana Santa
    El IMCE invita a visitar los museos de Torreón durante las vacaciones de Semana Santa. SANDRA GÓMEZ

Se ofrecerán talleres infantiles, proyecciones de cine y dinámicas familiares

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón (IMCE) invita a disfrutar de los museos de Torreón en vacaciones de Semana Santa, con una amplia programación de actividades culturales, talleres infantiles y proyección de películas del 31 de marzo al 13 de abril. Durante este periodo, los seis museos municipales abrirán sus puertas para ofrecer opciones recreativas y educativas para todas las edades, consolidándose como una alternativa ideal para convivir en familia en la región Laguna.

De acuerdo con Antonio Méndez Vigatá, titular del IMCE, los museos Museo Casa del Cerro, Museo del Algodón, Museo de la Moneda, Museo del Ferrocarril, Casa Mudéjar y el Canal de La Perla estarán abiertos de martes a sábado en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

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Los domingos, algunos recintos como el Museo del Algodón, el Museo del Ferrocarril y Casa del Cerro operarán de 10:00 a 15:00 horas, mientras que en jueves, viernes y sábado santos los seis espacios funcionarán de 10:00 a 15:00 horas.

El funcionario destacó que estas actividades forman parte de la celebración de abril como el mes del niño, por lo que se han diseñado dinámicas especiales para el público infantil. Entre las opciones, el Museo del Algodón ofrecerá proyecciones de películas infantiles, talleres de joyería y actividades lúdicas, mientras que Casa del Cerro realizará talleres de manualidades con material reciclado, además de la tradicional búsqueda de huevos de Pascua.

Por su parte, el Museo del Ferrocarril conmemorará el aniversario luctuoso de Mario Moreno “Cantinflas” con la proyección de cintas clásicas como “Ahí está el detalle” y “El bolero”. Asimismo, el Museo de la Moneda proyectará películas familiares como “Un gran dinosaurio”, “Enredados” y “Zootopia 2”.

El IMCE invita a la ciudadanía y visitantes a aprovechar estas vacaciones para disfrutar de los espacios culturales de Torreón. Para conocer la cartelera completa, se recomienda consultar las redes sociales oficiales del instituto y de cada museo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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