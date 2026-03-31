Torreón registra la entrega de más de 3 mil créditos por parte del sistema de pensiones

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 31 marzo 2026
    Torreón registra la entrega de más de 3 mil créditos por parte del sistema de pensiones
    Arturo Rangel destacó que el programa de créditos ha permitido a trabajadores y jubilados acceder a financiamientos con tasas más accesibles. SANDRA GÓMEZ

La oferta incluye créditos quirografarios para libre destino, préstamos hipotecarios para la compra de bienes inmuebles y apoyos enfocados en la mejora de vivienda

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Pensiones de Torreón ha beneficiado a más de 3 mil trabajadores mediante su esquema de préstamos, consolidándose como una vía estratégica para obtener liquidez inmediata sin enfrentar las elevadas tasas de interés de la banca comercial.

Arturo Rangel, titular de la dependencia, detalló que se han formalizado 3 mil 361 créditos que suman una inversión de 262 millones de pesos. Estos recursos han llegado a personal sindicalizado, empleados de confianza y jubilados, ofreciendo desde asistencia económica personal hasta soluciones para el patrimonio habitacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-alista-el-nuevo-esquema-de-limpieza-tras-aval-del-congreso-inicia-este-miercoles-ML19742619

La oferta incluye créditos quirografarios para libre destino, préstamos hipotecarios de hasta 500 mil pesos para la compra de bienes inmuebles y apoyos de 150 mil pesos enfocados en la mejora de vivienda.

La capacidad crediticia se determina según el fondo de ahorro acumulado y los años de servicio del trabajador.

El funcionario señaló que los tiempos de recuperación son adaptables, con periodos que oscilan entre los seis meses y los cinco años.

Asimismo, precisó que, para solicitudes de cifras más elevadas, el sistema requiere la presentación de un aval como garantía de pago.

Este modelo de gestión ha garantizado que los financiamientos sean inclusivos, logrando simultáneamente que la cartera vencida o el índice de morosidad se mantengan en niveles mínimos.

Finalmente, destacó que el beneficio central radica en el costo financiero reducido, ya que las tasas son considerablemente menores a las del mercado externo, permitiendo a los beneficiarios capitalizarse sin poner en riesgo su estabilidad económica familiar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
crédito
Pensiones

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Malas noticias

Malas noticias
true

Mirador 31/03/2026
true

POLITICÓN: Coecyt-Coahuila y la trampa de las multas partidistas
Vecinos denunciaron que un grupo de al menos siete personas ha cometido robos de manera constante en la colonia Nazario Ortiz Garza.

Saltillo: denuncian vecinos ola de robos en la Nazario Ortiz Garza; señalan a grupo identificado (videos)
Brigadas de Vectores realizaron fumigaciones en viviendas y calles para controlar la presencia de garrapatas.

Activan cerco sanitario por caso sospechoso de rickettsia en Piedras Negras
Villanueva cuenta con más de 200 cuadrangulares en su carrera profesional.

Saraperos de Saltillo refuerzan su ofensiva con la llegada de Christian Villanueva
La policía lanza gas lacrimógeno contra manifestantes frente al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles durante una protesta bajo el lema “No Kings” (“Sin Reyes”).

5 conclusiones de las protestas ‘No Kings’ con miras a las elecciones intermedias
El presidente Trump llega a la pista, acompañado por su seguridad y personal militar en uniforme ceremonial; su gestión de la guerra ha sido descrita como errática, oscilando entre amenazas de escalada e intentos de diplomacia.

Ultimátums descabellados y bombardeos ‘a mansalva’: un retrato de Trump en guerra