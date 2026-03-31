Torreón registra la entrega de más de 3 mil créditos por parte del sistema de pensiones

Arturo Rangel, titular de la dependencia, detalló que se han formalizado 3 mil 361 créditos que suman una inversión de 262 millones de pesos. Estos recursos han llegado a personal sindicalizado, empleados de confianza y jubilados, ofreciendo desde asistencia económica personal hasta soluciones para el patrimonio habitacional.

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Pensiones de Torreón ha beneficiado a más de 3 mil trabajadores mediante su esquema de préstamos, consolidándose como una vía estratégica para obtener liquidez inmediata sin enfrentar las elevadas tasas de interés de la banca comercial.

La oferta incluye créditos quirografarios para libre destino, préstamos hipotecarios de hasta 500 mil pesos para la compra de bienes inmuebles y apoyos de 150 mil pesos enfocados en la mejora de vivienda.

La capacidad crediticia se determina según el fondo de ahorro acumulado y los años de servicio del trabajador.

El funcionario señaló que los tiempos de recuperación son adaptables, con periodos que oscilan entre los seis meses y los cinco años.

Asimismo, precisó que, para solicitudes de cifras más elevadas, el sistema requiere la presentación de un aval como garantía de pago.

Este modelo de gestión ha garantizado que los financiamientos sean inclusivos, logrando simultáneamente que la cartera vencida o el índice de morosidad se mantengan en niveles mínimos.

Finalmente, destacó que el beneficio central radica en el costo financiero reducido, ya que las tasas son considerablemente menores a las del mercado externo, permitiendo a los beneficiarios capitalizarse sin poner en riesgo su estabilidad económica familiar.