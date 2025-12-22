Nace bebé con apoyo de Protección Civil en Ramos Arizpe, atienden llamado con éxito

Coahuila
/ 22 diciembre 2025
    Nace bebé con apoyo de Protección Civil en Ramos Arizpe, atienden llamado con éxito
    Paramédicos acudieron de inmediato tras recibir el reporte de un parto inminente. FOTO: CORTESÍA

El recién nacido presentó signos vitales estables al momento de su atención

La mañana de este lunes, personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe atendió de manera exitosa una emergencia médica por un parto inminente en la colonia Jardines de Analco, poniendo de manifiesto su preparación, capacidad de respuesta y vocación de servicio.

De acuerdo con la información oficial, tras recibir el reporte a través de los números de emergencia, paramédicos acudieron de inmediato al domicilio donde se encontraba una mujer en trabajo de parto. Al arribar al lugar y ante la inminencia del nacimiento, el equipo procedió a realizar las maniobras necesarias para asistir el parto de forma segura.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe impulsa el bienestar social con programas Empleo Temporal y Ola Verde

Gracias a la oportuna intervención del personal de emergencia, el recién nacido fue recibido con signos vitales estables, al igual que la madre, quienes posteriormente fueron estabilizados y trasladados al Hospital Ixtlero, donde recibieron atención médica especializada.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconoció la labor, profesionalismo y compromiso del personal de Protección Civil y Bomberos, destacando que su capacitación constante permite actuar con eficacia incluso en situaciones críticas, privilegiando siempre la vida y la atención inmediata a la ciudadanía.

Hay emergencias que no esperan, y servidores públicos que siempre están listos para responder, subrayó la autoridad municipal al reiterar su reconocimiento a quienes integran los cuerpos de auxilio del municipio.

Temas


Bebés
Bomberos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
En su camino a Palacio Nacional, López Beltrán ya ha tenido roces con Sheinbaum, con quien, de acuerdo con Rock, la relación es cada vez más distante.

Andy López no se ve en la Presidencia en 2030, pero sí en el 2036; este es su plan
true

Con Morena no; con el PRI sí: UDC postulará a candidatos priistas bajo sus siglas en 2026
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La audiencia se desarrolla de forma privada, donde el juez de control escucha la teoría del caso de la Fiscalía Anticorrupción y los datos de prueba presentados por la defensa de la exalcaldesa.

Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción
En su primer año de regreso al cargo, el Sr. Trump ha adoptado sin complejos los atributos de la realeza, al tiempo que ha ejercido su poder para transformar el gobierno y la sociedad estadounidenses a su antojo.

Trump lleva la ‘presidencia imperial’ estadounidense a un nuevo nivel
El alimento clave para ganar músculo

El alimento clave para ganar músculo
Disfruten estas galletas llenas de aroma y sabor, perfectas para acompañar la temporada de posadas.

El jengibre: raíz de fuego, memoria y aroma