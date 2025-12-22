Nace bebé con apoyo de Protección Civil en Ramos Arizpe, atienden llamado con éxito
El recién nacido presentó signos vitales estables al momento de su atención
La mañana de este lunes, personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe atendió de manera exitosa una emergencia médica por un parto inminente en la colonia Jardines de Analco, poniendo de manifiesto su preparación, capacidad de respuesta y vocación de servicio.
De acuerdo con la información oficial, tras recibir el reporte a través de los números de emergencia, paramédicos acudieron de inmediato al domicilio donde se encontraba una mujer en trabajo de parto. Al arribar al lugar y ante la inminencia del nacimiento, el equipo procedió a realizar las maniobras necesarias para asistir el parto de forma segura.
Gracias a la oportuna intervención del personal de emergencia, el recién nacido fue recibido con signos vitales estables, al igual que la madre, quienes posteriormente fueron estabilizados y trasladados al Hospital Ixtlero, donde recibieron atención médica especializada.
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconoció la labor, profesionalismo y compromiso del personal de Protección Civil y Bomberos, destacando que su capacitación constante permite actuar con eficacia incluso en situaciones críticas, privilegiando siempre la vida y la atención inmediata a la ciudadanía.
Hay emergencias que no esperan, y servidores públicos que siempre están listos para responder, subrayó la autoridad municipal al reiterar su reconocimiento a quienes integran los cuerpos de auxilio del municipio.