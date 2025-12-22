Nace bebé con apoyo de Protección Civil en Ramos Arizpe, atienden llamado con éxito

La mañana de este lunes, personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe atendió de manera exitosa una emergencia médica por un parto inminente en la colonia Jardines de Analco, poniendo de manifiesto su preparación, capacidad de respuesta y vocación de servicio.

De acuerdo con la información oficial, tras recibir el reporte a través de los números de emergencia, paramédicos acudieron de inmediato al domicilio donde se encontraba una mujer en trabajo de parto. Al arribar al lugar y ante la inminencia del nacimiento, el equipo procedió a realizar las maniobras necesarias para asistir el parto de forma segura.

Gracias a la oportuna intervención del personal de emergencia, el recién nacido fue recibido con signos vitales estables, al igual que la madre, quienes posteriormente fueron estabilizados y trasladados al Hospital Ixtlero, donde recibieron atención médica especializada.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconoció la labor, profesionalismo y compromiso del personal de Protección Civil y Bomberos, destacando que su capacitación constante permite actuar con eficacia incluso en situaciones críticas, privilegiando siempre la vida y la atención inmediata a la ciudadanía.

Hay emergencias que no esperan, y servidores públicos que siempre están listos para responder, subrayó la autoridad municipal al reiterar su reconocimiento a quienes integran los cuerpos de auxilio del municipio.