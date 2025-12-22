Ramos Arizpe impulsa el bienestar social con programas Empleo Temporal y Ola Verde

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, fortaleció durante 2025 su compromiso con el bienestar social y el desarrollo económico mediante los programas Empleo Temporal y Ola Verde, que en conjunto generaron oportunidades laborales para 690 personas, al mismo tiempo que contribuyeron a la limpieza, el mantenimiento y el embellecimiento de la ciudad.

El programa Empleo Temporal, vigente desde enero, está dirigido a personas que no cuentan con un empleo formal, brindándoles la posibilidad de integrarse a labores enfocadas al mejoramiento urbano.

A través de este esquema, las y los beneficiarios reciben un apoyo económico semanal por periodos de hasta tres meses, o más, de acuerdo con las necesidades operativas del municipio, lo que les permite contar con un ingreso mientras colaboran activamente en el cuidado de los espacios públicos.

De manera complementaria, el programa Ola Verde se enfoca principalmente en mujeres y madres solteras, impulsando la inclusión laboral y ofreciendo mayor estabilidad económica a jefas de familia.