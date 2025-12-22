Ramos Arizpe impulsa el bienestar social con programas Empleo Temporal y Ola Verde
Este programa ofrece apoyos económicos semanales por periodos de hasta tres meses o más
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, fortaleció durante 2025 su compromiso con el bienestar social y el desarrollo económico mediante los programas Empleo Temporal y Ola Verde, que en conjunto generaron oportunidades laborales para 690 personas, al mismo tiempo que contribuyeron a la limpieza, el mantenimiento y el embellecimiento de la ciudad.
El programa Empleo Temporal, vigente desde enero, está dirigido a personas que no cuentan con un empleo formal, brindándoles la posibilidad de integrarse a labores enfocadas al mejoramiento urbano.
A través de este esquema, las y los beneficiarios reciben un apoyo económico semanal por periodos de hasta tres meses, o más, de acuerdo con las necesidades operativas del municipio, lo que les permite contar con un ingreso mientras colaboran activamente en el cuidado de los espacios públicos.
De manera complementaria, el programa Ola Verde se enfoca principalmente en mujeres y madres solteras, impulsando la inclusión laboral y ofreciendo mayor estabilidad económica a jefas de familia.
Este esquema contempla jornadas de medio tiempo con remuneración semanal, en actividades relacionadas con la limpieza, el mantenimiento y el embellecimiento de áreas urbanas, facilitando así la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia social de estos programas al señalar que su impacto va más allá del ingreso económico.
“Empleo Temporal y Ola Verde no solo representan un apoyo para cientos de familias; también son una herramienta para dignificar el trabajo, fortalecer la economía local y mejorar la imagen de nuestra ciudad. Apostamos por programas que generen un impacto real en la vida de las personas y en el entorno que compartimos”, expresó.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe consolida una política pública que integra apoyo social, inclusión y mejora urbana, entendiendo al empleo como una vía de transformación que beneficia tanto a la ciudad como a quienes, día a día, contribuyen a construirla.