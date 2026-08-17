¿Necesitas una laptop para la escuela? Gabriel Elizondo lanza giveaway en Coahuila

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    ¿Necesitas una laptop para la escuela? Gabriel Elizondo lanza giveaway en Coahuila
    Los interesados tienen para participar hasta el próximo 27 de agosto. IA

El senador lanzó una dinámica en redes sociales para regalar una laptop y un iPad a estudiantes de Coahuila por el regreso a clases

El senador Gabriel Elizondo anunció a través de sus redes sociales una dinámica con motivo del próximo regreso a clases, mediante la cual estudiantes de Coahuila podrán participar para ganar una laptop o un iPad.

La iniciativa busca apoyar a las y los estudiantes de la entidad de cara al inicio del nuevo ciclo escolar, ofreciendo como premios dispositivos electrónicos que pueden ser utilizados como herramientas para sus actividades académicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/senador-gabriel-elizondo-llama-a-mantener-cercania-con-la-ciudadania-y-respalda-seguridad-en-coahuila-EA22882251

De acuerdo con la convocatoria difundida por el legislador, participar es sencillo y los interesados deberán cumplir una serie de requisitos a través de las redes sociales oficiales de Gabriel Elizondo.

Entre las condiciones se encuentra seguir sus cuentas de Facebook e Instagram, además de dar “me gusta” a la publicación correspondiente y compartirla en modo público.

Los participantes también deberán etiquetar a tres personas en la publicación, como parte de los requisitos establecidos para formar parte de la dinámica.

El plazo para participar permanecerá abierto hasta el próximo 27 de agosto, por lo que los estudiantes interesados todavía cuentan con varios días para cumplir con las condiciones de la convocatoria.

La dinámica fue presentada por Elizondo como una forma de respaldar a los estudiantes de Coahuila durante el regreso a las aulas, en un periodo en el que las familias enfrentan diversos gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

La publicación generó interacción entre usuarios de redes sociales, quienes pueden consultar directamente la convocatoria en las cuentas del senador para conocer los detalles de participación y el proceso mediante el cual se determinarán los ganadores.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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