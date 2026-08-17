Senador Gabriel Elizondo llama a mantener cercanía con la ciudadanía y respalda seguridad en Coahuila

Durante su visita a la Región Norte, Elizondo afirmó que continuará recorriendo las distintas zonas del estado para recoger el sentir de la gente y transformar sus inquietudes en propuestas que puedan ser llevadas al Senado. Añadió que también sostiene encuentros con cámaras empresariales, comerciantes, maestros, personal de salud y representantes de la sociedad civil.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El senador de la República por Coahuila, Gabriel Elizondo , subrayó la importancia de mantener una relación cercana y permanente con la ciudadanía. Señaló que su nueva encomienda legislativa estará acompañada de recorridos por colonias, barrios y ejidos, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades de la población.

El legislador recordó que una de las principales demandas recibidas durante su campaña fue regresar al territorio y mantener presencia constante entre la población. “Cuando uno pide el favor del voto, la gente es clara: regresar y estar presentes en territorio”, expresó.

Elizondo destacó la participación de jóvenes en la construcción de propuestas y mencionó el Semillero Legislativo, espacio que busca dar voz a ciudadanos, empresarios y comerciantes para plantear iniciativas que puedan ser consideradas en el trabajo parlamentario.

En materia de seguridad, recordó los episodios de violencia registrados entre 2010 y 2012 en carreteras y municipios de la región, y señaló que las nuevas generaciones deben conocer esa etapa para valorar las condiciones actuales. Respaldó las acciones implementadas por el gobernador Manolo Jiménez y afirmó que Coahuila debe seguir trabajando en coordinación para preservar un entorno que permita a los ciudadanos estudiar, trabajar y trasladarse con libertad.