Senador Gabriel Elizondo llama a mantener cercanía con la ciudadanía y respalda seguridad en Coahuila

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Piedras Negras
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    Senador Gabriel Elizondo llama a mantener cercanía con la ciudadanía y respalda seguridad en Coahuila
    Gabriel Elizondo destacó la importancia de mantener presencia permanente en colonias, barrios y ejidos de Coahuila. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El legislador aseguró que mantendrá recorridos por Coahuila para escuchar a la ciudadanía y convertir sus necesidades en propuestas legislativas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El senador de la República por Coahuila, Gabriel Elizondo, subrayó la importancia de mantener una relación cercana y permanente con la ciudadanía. Señaló que su nueva encomienda legislativa estará acompañada de recorridos por colonias, barrios y ejidos, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades de la población.

Durante su visita a la Región Norte, Elizondo afirmó que continuará recorriendo las distintas zonas del estado para recoger el sentir de la gente y transformar sus inquietudes en propuestas que puedan ser llevadas al Senado. Añadió que también sostiene encuentros con cámaras empresariales, comerciantes, maestros, personal de salud y representantes de la sociedad civil.

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El legislador recordó que una de las principales demandas recibidas durante su campaña fue regresar al territorio y mantener presencia constante entre la población. “Cuando uno pide el favor del voto, la gente es clara: regresar y estar presentes en territorio”, expresó.

Elizondo destacó la participación de jóvenes en la construcción de propuestas y mencionó el Semillero Legislativo, espacio que busca dar voz a ciudadanos, empresarios y comerciantes para plantear iniciativas que puedan ser consideradas en el trabajo parlamentario.

En materia de seguridad, recordó los episodios de violencia registrados entre 2010 y 2012 en carreteras y municipios de la región, y señaló que las nuevas generaciones deben conocer esa etapa para valorar las condiciones actuales. Respaldó las acciones implementadas por el gobernador Manolo Jiménez y afirmó que Coahuila debe seguir trabajando en coordinación para preservar un entorno que permita a los ciudadanos estudiar, trabajar y trasladarse con libertad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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