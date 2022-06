“Ni en los viejos tiempos del PRI se había vivido una elección tan de Estado”: PRI Coahuila

El titular del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila, Rodrigo Fuentes, manifestó que los procesos electorales que se vieron el pasado domingo, fueron considerados por su partido como “elecciones de Estado”.

“Todos los días vimos como el Presidente se la pasó fustigando a sus opositores, y también vimos a todos los secretarios de estado en campaña, eludiendo sus responsabilidades, como si el país estuviera en las mejores condiciones”, manifestó.

A través de un comunicado, Fuentes Ávila reclamó el actuar del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y su gabinete federal, al también manifestar que hubo intromisión.

“Ni en los viejos tiempos del PRI se había vivido una elección tan de Estado como la de esta domingo, con la injerencia presidencial y de secretarios de Estado”, sostuvo.

Manifestó que al igual que en el proceso de la revocación de mandato, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López fue captado utilizando aviones de la Guardia Nacional, reservando por cinco años la información de ese uso, y acusó sobre la intervención del crimen organizado.

“Se habla de la intervención del crimen organizado en algunos municipios de los seis estados; se presume también de la relación del crimen organizado con la presidencia de la república lo cual no podría garantizar porque no me consta, lo único que tenemos claro es que el presidente visita frecuentemente el llamado Triángulo Dorado”, dijo.

Y por otro lado, aseveró que realizarán cambios y blindarán a toda la entidad para los próximos comicios que se van a desarrollar el próximo año.

“Por eso a un año prácticamente de la elección, estamos renovando el partido, estamos renovando los 38 comités municipales, estamos en pleno proceso, vamos a fortalecer la paridad entre mujeres y hombres porque siempre ha sido nuestra bandera y habremos de escuchar a la militancia”. manifestó.