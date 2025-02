Niega Hernández Vélez denuncias de ASE por anomalías en su gestión como rector de UAdeC

El docente jubilado y ex rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Salvador Hernández Vélez, aseguró que no existen denuncias en su contra o durante el periodo en que estuvo al frente de la casa de estudios, e indicó que las irregularidades señaladas en auditorías son justificables.

VANGUARDIA publicó el jueves 6 de febrero una entrevista con el actual rector de la Universidad, Octavio Pimentel, quien comentó que las denuncias fueron interpuestas por la auditoría y que ellos están en toda la disposición de dar información. Explicó que ante la auditoría los responsables son el ex rector y el ex tesorero, que en este caso ya son docentes jubilados.

Hernández Vélez contestó que no hay denuncias, pues la Auditoría Superior del Estado (ASE) no las interpone, sino que sólo hace observaciones.

Sin embargo, el Informe de Seguimiento de Resultados de Fiscalización Superior, al segundo semestre del 2024, emitido por la ASE, indica que una vez que se realizan las auditorías, en los casos en que derivado de las investigaciones se desprenda la presunta comisión de delitos, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente.

En ese mismo informe se realiza un desglose por año donde se especifica las denuncias o querellas penales que ha presentado ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado.

En este caso, Hernández Vélez inició su periodo como rector en 2018 y concluyó el primer mes de 2024, y en ese año, la ASE registra una denuncia por uso irregular de mil 389 millones de pesos. La denuncia que corresponde a ese ejercicio fiscal fue interpuesta ante la Fiscalía el 15 de julio de 2022. De acuerdo con la información presentada con corte al 2024, el estatus es: carpeta de investigación.

Mismo caso en el ejercicio fiscal del 2019, donde la denuncia se interpone por 794.3 millones de pesos.

“Lo que corresponde a nosotros estaremos en tiempo y en forma atendiendo todas las cosas que nos diga la auditoría, porque esa es una obligación”, dijo.

¿Como ex rector se le manda citar para este tema?, se le preguntó.

“Si a mí me cita la auditoría o me cita la universidad, claro que sí, yo tengo la obligación. Por eso estoy aquí (informe de primer año de trabajo de Octavio Pimentel) , siempre he estado y doy la cara a cada una de esas cuestiones, porque no hay ningún problema, o sea, hay observaciones de la auditoría y, sobre todo que el 90% del recurso que recibe la universidad es nómina”, respondió.

En el caso de la ASE, no se ha dado a conocer qué tipo de irregularidades existen, sólo el monto total.

El ex rector atribuye las observaciones a la contradicción que existe entre un convenio tripartita que se firma cada año y leyes vigentes.

Asimismo, detalló que hay otras observaciones relacionadas al pago de docentes pensionados y maestros con dos trabajos, de quienes aseguró no han cometido ningún delito al trabajar en otras universidades.

“Siempre estaré atento porque la Universidad Autónoma de Coahuila no está haciendo ningún problema, ninguna tranza. La gente de la Universidad es una gente muy noble, muy trabajadora y totalmente legal. No hay nada de eso, pero lo observaron. Y el problema también es que cada año la auditoría nos cambia de criterios auditables, pues entonces nunca terminas”, dijo el ex rector.

Concluyó: “No hemos cometido ningún error, o sea, eso es totalmente falso. Por eso me pueden ir a ver, pueden revisar mis cuentas bancarias y todo. Vivo de mi salario, soy jubilado. No tengo nada, pero estoy a la orden”.