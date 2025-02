Se redujeron observaciones de la UAdeC ante auditorías hasta en un 90%: Octavio Pimentel

En entrevista con VANGUARDIA, reconoció que encontró una universidad con una situación financiera compleja e indicó que se tiene la convicción de transparentar el uso de recursos y de no encubrir a nadie.

“Anteriormente, según lo que veo, la información no se entregaba en tiempo y forma. Ahora lo que hicimos es entregarla en tiempo y forma, lo que se tiene y fincarle responsabilidades a quien resulte responsable”, dijo.

Cada año la universidad ha tenido observaciones por miles de millones de pesos, como fue el caso del periodo 2015 al 2022, donde el total de irregularidades financieras detectadas sumaron 4 mil 731 millones de pesos, que dejaron como saldo cinco denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la Fiscalía.

Al ser cuestionado sobre el estatus de las denuncias y si hay personas separadas de su cargo, expuso que “no ha habido personas separadas, porque ante la auditoría federal quienes son los responsables es el Rector (Salvador Hernández Vélez) y el Tesorero (Jorge Alanís Canales) en turno. En este caso, los dos son jubilados de la universidad. Sin embargo, siguen teniendo una responsabilidad”.

Asimismo indicó que ellos dan la información que la autoridad solicite y es responsabilidad de la autoridad hacer los señalamientos y concluirlas.

“Aquí en esta universidad no se va a encubrir a nadie. Vamos a fincar las responsabilidades a quien las tenga, pero vamos a hacer un proceso de entrega de información pertinente en tiempo y forma, para que no se desvirtúe y no se malinterprete como muchas otras personas han querido hacerlo”.