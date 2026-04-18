Niñez toma la palabra en Cabildo Infantil 2026 en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con propuestas orientadas a mejorar su entorno y una participación destacada en la vida pública, estudiantes de Primaria integraron el Cabildo Infantil 2026 en Ramos Arizpe. En esta edición, Ange Gabrielle Cedillo Almanza fue designada como alcaldesa infantil, mientras que Amaya Aranzazu González Reyes asumió la Secretaría del Ayuntamiento infantil, en un ejercicio que fortalece la formación cívica desde temprana edad. Luego de un proceso de convocatoria, evaluación y selección, 22 alumnas y alumnos fueron elegidos para representar distintas comisiones municipales. Durante su participación abordaron temas clave como educación, medio ambiente, seguridad, desarrollo social y servicios públicos, aportando ideas desde su perspectiva.

La sesión se desarrolló en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila, donde las y los participantes expusieron planteamientos construidos a partir de su visión del municipio, resaltando la relevancia de incluir la voz infantil en los procesos de decisión.

IDEAS FRESCAS PARA TRANSFORMAR SU MUNICIPIO Previo al encuentro, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció la dedicación de las y los estudiantes, destacando que estos espacios contribuyen a formar ciudadanía desde la infancia. “Escucharles permite comprender mejor el presente y construir un mejor futuro; aquí se están formando generaciones participativas, con valores y sentido de comunidad”, expresó. Como parte del proceso, las y los alumnos desarrollaron propuestas mediante videos bajo el tema “¡Tu voz cuenta!”, en los que abordaron desde la defensa de sus derechos hasta iniciativas enfocadas en fortalecer la cultura, el turismo y las tradiciones locales.

La ceremonia oficial se realizará el próximo 24 de abril en la Presidencia Municipal. Este tipo de dinámicas impulsa habilidades de expresión, liderazgo y análisis, al tiempo que fomenta el interés por la participación pública. En el evento también estuvieron presentes autoridades municipales como el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Lizbeth Ogasón Nava; y la directora de Educación municipal, Mónica Merino Sánchez.

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