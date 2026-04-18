Mercadito de a peso alivia bolsillos y fortalece comunidad en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 18 abril 2026
    Mercadito de a peso alivia bolsillos y fortalece comunidad en Ramos Arizpe
    Familias aprovechan precios accesibles en productos esenciales durante la jornada en Analco. CORTESÍA

Programa itinerante acerca insumos accesibles, multiplica rendimiento del gasto doméstico y respalda a miles de habitantes

RAMOS ARIZPE, COAH.- Entre filas de vecinos, bolsas repletas de artículos esenciales y gestos de satisfacción, habitantes de la colonia Analco y zonas cercanas describen cómo el Mercadito de a peso “Todos por más-mejora” se ha convertido en un respaldo efectivo para su economía, al permitirles llevar más productos con menor inversión.

En esta cuarta edición, organizada por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe junto con el Gobierno del Estado, miles de personas accedieron a insumos básicos a precios reducidos, logrando diferencias notables frente a los costos habituales.

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Néstor Rivera Márquez compartió que iniciativas como esta impactan directamente en el gasto del hogar. “Ahorré bastante... normalmente gastamos entre mil y dos mil pesos por semana, y aquí fueron 116 pesos, pero llevo de todo un poco”, relató mientras avanzaba entre los módulos.

Por su parte, Patricia Ramos subrayó el valor colectivo de la estrategia. “Compré lo básico y aproveché; ojalá más vecinos lo hagan. Un ticket de 800 pesos aquí puede ser de 150”, señaló.

Cada testimonio refleja una política que acerca apoyos concretos a las colonias, facilitando el acceso a la canasta básica mediante un esquema cercano y funcional.

$!Vecinos destacan el ahorro significativo frente a costos del mercado convencional.
Vecinos destacan el ahorro significativo frente a costos del mercado convencional. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino recorrió el lugar y dialogó con asistentes, destacando que estas acciones responden a una visión enfocada en atender necesidades cotidianas. “La economía familiar enfrenta retos diarios; por eso impulsamos alternativas que hagan rendir el dinero en casa. Este apoyo es directo y llega a donde más se requiere”, afirmó.

Con más de 9 mil beneficiarios en esta jornada y un modelo itinerante que visita distintas colonias, el programa continúa posicionándose como una de las iniciativas más valoradas por la ciudadanía, al traducirse en ahorro inmediato y bienestar para las familias.

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