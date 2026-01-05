Ningún reporte de robo en escuelas de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 5 enero 2026
    Ningún reporte de robo en escuelas de Ramos Arizpe
    Con el regreso a clases el próximo lunes, Seguridad Pública de Ramos Arizpe reanudará los operativos viales afuera de las escuelas. FOTO: VANGUARDIA

Jefe policiaco afirma que patrullaron incluso en el interior de los planteles educativos, durante las noches

RAMOS ARIZPE, COAH.- El director de Seguridad Pública de Ramos Arizpe, Rolando Álvarez, informó que gracias a la coordinación con directivos y padres de familia a través de grupos de WhatsApp, no se han registrado incidentes en las escuelas, aunque se mantienen alerta.

“Ha sido de mucha ayuda la coordinación que tenemos con los planteles educativos para la prevención del tema de delitos. Estamos apoyando no solamente en periodo vacacional, sino también en periodo de clases con los recorridos”, explicó el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Incorpora Ramos Arizpe nuevas patrullas a labores de vigilancia

Álvarez destacó que la vigilancia no se limitó al exterior de los edificios, ya que gracias a la confianza de los directivos, los elementos policiales pudieron inspeccionar los patios y áreas comunes durante las noches para asegurar las instalaciones.

“Algunos directivos nos han facilitado la manera de poder ingresar para no solamente ser recorridos en el exterior, sino también en el interior de los planteles”, detalló el jefe policial sobre la apertura de las instituciones hacia la corporación.

El director subrayó que la efectividad del programa radica en la participación ciudadana, pues en estos grupos digitales participan activamente docentes y vecinos que habitan en las cercanías de los centros escolares del municipio.

“Padres de familia que viven cerca de los planteles educativos son los que nos apoyan cuando detectan algo que no es normal en la institución, nos hablan mediante los grupos y pues ya acudimos de manera inmediata”, señaló Álvarez.

Hasta el momento, la corporación no tiene reportes de incidencias, aunque se mantienen a la expectativa de esta semana, momento en el que tradicionalmente los docentes suelen detectar anomalías al retomar sus actividades.

“Afortunadamente no hemos tenido reportes, pero no estamos exentos de que vaya a suceder algo porque todavía no regresan muchos de los planteles; a veces es justo cuando regresan cuando se dan cuenta”, advirtió.

Finalmente, el titular de seguridad confirmó que, con el inicio del ciclo escolar, se reactivarán los operativos de vialidad y presencia preventiva para evitar conflictos entre estudiantes, especialmente en las zonas de mayor afluencia vehicular.

“Apoyamos en la entrada y salida de los planteles, y también en algunos planteles educativos, sobre todo nivel secundaria, pues apoyamos con presencia para que no se presenten riñas entre estudiantes”, concluyó Rolando Álvarez.

Temas


Delincuencia
Seguridad
Escuelas

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Destapando la cloaca en Venezuela

Destapando la cloaca en Venezuela
true

Maduro, una bomba contra López Obrador
true

POLITICÓN: Morena quiere rifar sus ‘pluris’ en Coahuila, pero enciende alarmas
El imputado fue ingresado al penal varonil de Saltillo tras ejecutarse la orden de aprehensión en su contra.

Hiere con al menos 10 puñaladas a su padrastro en Saltillo; es ingresado al penal
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” en la Corte de Manhattan en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de ‘narcoterrorismo’ y tráfico de cocaína.

Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga
El Municipio anunció que las primeras rutas alimentadoras del programa de transporte público arrancarán en la zona sur de la ciudad y operarán mediante el uso de tarjeta electrónica.

Saltillo: buscarán ‘blindar’ gratuidad en rutas troncales; alistan alimentadoras con tarjeta
El presidente Donald Trump ha asumido el control de Venezuela en conjunto con personajes del chavismo que se mantuvieron cerca de Maduro.

Con Venezuela, Trump abre una nueva era de riesgo para Estados Unidos
El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?