Ningún reporte de robo en escuelas de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El director de Seguridad Pública de Ramos Arizpe, Rolando Álvarez, informó que gracias a la coordinación con directivos y padres de familia a través de grupos de WhatsApp, no se han registrado incidentes en las escuelas, aunque se mantienen alerta.

“Ha sido de mucha ayuda la coordinación que tenemos con los planteles educativos para la prevención del tema de delitos. Estamos apoyando no solamente en periodo vacacional, sino también en periodo de clases con los recorridos”, explicó el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Incorpora Ramos Arizpe nuevas patrullas a labores de vigilancia

Álvarez destacó que la vigilancia no se limitó al exterior de los edificios, ya que gracias a la confianza de los directivos, los elementos policiales pudieron inspeccionar los patios y áreas comunes durante las noches para asegurar las instalaciones.

“Algunos directivos nos han facilitado la manera de poder ingresar para no solamente ser recorridos en el exterior, sino también en el interior de los planteles”, detalló el jefe policial sobre la apertura de las instituciones hacia la corporación.

El director subrayó que la efectividad del programa radica en la participación ciudadana, pues en estos grupos digitales participan activamente docentes y vecinos que habitan en las cercanías de los centros escolares del municipio.

“Padres de familia que viven cerca de los planteles educativos son los que nos apoyan cuando detectan algo que no es normal en la institución, nos hablan mediante los grupos y pues ya acudimos de manera inmediata”, señaló Álvarez.

Hasta el momento, la corporación no tiene reportes de incidencias, aunque se mantienen a la expectativa de esta semana, momento en el que tradicionalmente los docentes suelen detectar anomalías al retomar sus actividades.

“Afortunadamente no hemos tenido reportes, pero no estamos exentos de que vaya a suceder algo porque todavía no regresan muchos de los planteles; a veces es justo cuando regresan cuando se dan cuenta”, advirtió.

Finalmente, el titular de seguridad confirmó que, con el inicio del ciclo escolar, se reactivarán los operativos de vialidad y presencia preventiva para evitar conflictos entre estudiantes, especialmente en las zonas de mayor afluencia vehicular.

“Apoyamos en la entrada y salida de los planteles, y también en algunos planteles educativos, sobre todo nivel secundaria, pues apoyamos con presencia para que no se presenten riñas entre estudiantes”, concluyó Rolando Álvarez.