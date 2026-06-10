No compre problemas; advierten sobre venta ilegal de predios en Arteaga

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    No compre problemas; advierten sobre venta ilegal de predios en Arteaga
    Pie de foto 1:El Ayuntamiento de Arteaga instaló avisos en El Llano de Zapalinamé para alertar sobre operaciones de compraventa presuntamente irregulares. JESÚS PEÑA

Autoridades colocan avisos preventivos para desalentar operaciones irregulares y proteger a posibles compradores

El municipio de Arteaga colocó unos letreros de advertencia en las inmediaciones de El Llano de Zapalinamé, con la intención de alertar a la comunidad para que evite comprar lotes en este lugar, y no se convierta en víctima de fraude.

“Se colocaron unos letreros donde estamos avisando a la gente que no compre lotes sin previa autorización, sobre todo para evitar el tema de fraudes y ventas irregulares”, dijo Marcelo Dávila, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Arteaga.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/la-disputa-por-las-tierras-del-llano-de-zapaliname-PB16240528

Señaló que esta acción se realiza como una medida preventiva, para evitar que más personas sean objeto de engaños.

El Llano, cuya extensión abarca incluso la zona de amortiguamiento de la sierra, es donde desde 2015 la Unión de Colonos Tierra y Libertad, dirigida por Óscar Gerardo Martínez Amezcua ha estado vendiendo terrenos sin acreditar la propiedad legal del predio.

Como ya lo documentó Semanario hace casi un año, esta organización utilizando una escritura falsa y una serie de claves catastrales, obtenidas en colusión con funcionarios de la pasada administración de Arteaga, vendió, y sigue vendiendo, solares en tierras que tienen propietarios legales.

“Esos terrenos tienen dueños legítimos, al menos ellos se amparan con una escritura pública debidamente registrada, y con eso nosotros constatamos que efectivamente ellos son propietarios”, señaló el funcionario.

En dicho lugar Martínez Amezcua y sus familiares fundaron la colonia “Universidad Universo” sobre unas 300 hectáreas de terreno que en 2025 fue declarado como asentamiento humano irregular.

Marcelo Dávila explicó que los primeros letreros, dos, se colocaron el 21 mayo pasado, sin embargo propietarios de El Llano denunciaron a VANGUARDIA que dichos anuncios fueron retirados presuntamente por Óscar Gerardo Martínez y su organización.

“Ya no están, duraron aproximadamente media hora. Tenemos idea de quién pudo haber sido, pero no, no nos atrevemos a decirlo...”, manifestó Dávila.

$!Pie de foto 2:Autoridades municipales señalaron que los anuncios buscan prevenir nuevos casos de fraude relacionados con la comercialización de terrenos.
Pie de foto 2:Autoridades municipales señalaron que los anuncios buscan prevenir nuevos casos de fraude relacionados con la comercialización de terrenos. JESÚS PEÑA

Precisó que corresponde a las autoridades ministeriales investigar quiénes cometieron el delito de retirar los avisos del Ayuntamiento, y que de acreditarse la responsabilidad de algún particular se procederá de acuerdo con la ley.

“Puede ser una multa y si ya es más grave, incluso, la cárcel”, advirtió.

El martes por la mañana VANGUARDIA visitó el predio y corroboró la colocación de un tercer letrero, que hasta el mediodía permanecía intacto.

Dávila comentó que a menudo gente acuden a Desarrollo Urbano para pedir información sobre la situación de los predios.

Y agregó que la Unión de Colonos ha estado usando las redes sociales para ofrecer lotes en venta en este solar.

“Y ahí hemos tratado de avisarles que está esa situación latente, pero a fin de cuentas hay gente que así se avienta. Aquí nos han presentado algunas escrituras que son falsas...”.

Dijo que hasta la fecha han clausurado alrededor de tres construcciones dentro del predio.

“Se le ha dado conocimiento el Ministerio Público y esperamos que actúe de la forma que tenga que actuar, porque nosotros nada más llegamos hasta la clausura. Ya si hay alguna otra orden ya actuaríamos”, explicó.

En este sentido, subrayó que si la autoridad lo ordena, el municipio puede proceder a la demolición de las construcciones ilegales.

“Ya si un juez nos dice ‘oye tienes que demoler’, ya se actuará. Tenemos esa facultad”, advirtió.

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No obstante, los sellos de clausura en estas construcciones han sido también violados presuntamente por la asociación de Martínez Amezcua.

“A una le hemos puesto los sellos dos veces y es fecha que siguen construyendo. La persona ni siquiera se acerca porque no amerita le propiedad, es una realidad”, dijo.

Al respecto Jesús Raúl Flores Ramos, unos de los dueños legítimos del predio, explicó que son más de 20 los propietarios afectados y cerca de 200 las personas defraudadas con la venta de tierras.

“Y siguen vendiendo”.

Como a lo ya lo ya publicado VANGUARDIA, la venta de terrenos irregulares aquí ha invadido además el área de amortiguamiento de la Sierra Zapalinamé, y un escurrimiento natural que atraviesa por la zona.

“Hemos visto muchos camiones de volteo que han estado dejando ahí escombro”, dijo Dávila.

Detalló que de este tema ya se están tomando cartas en el asunto.

“Nos estamos coordinando con Ecología para poner anuncios de que no deben estar ahí rellenado los arroyos, sobre todo con escombros. Esperemos que esos no se los lleven”.

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Jesús Peña

Jesús Peña

Reportero del Semanario Vanguardia. Ha incursionado en el género del reportaje, la crónica y el perfil, en el abordaje de distintos temas, sobre todo con un enfoque social. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila

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