Continúan fraudes por venta de terrenos irregulares en Saltillo

Explicó que muchos de estos predios tienen propietarios y son vendidos de manera irregular, otros forman parte de áreas verdes, se ubican en la zona protegida al sur de la ciudad o incluso se ofertan hasta arroyos que son rellenados.

La directora de Desarrollo Urbano de Saltillo , Nayeli Castro, advirtió sobre el aumento en la venta irregular de terrenos, una problemática, que dijo, está vinculada a los altos costos de la vivienda y la falta de acceso a opciones formales.

En lo que va de la actual administración, se han realizado al menos dos detenciones relacionadas con estas prácticas, una en la zona protegida, y una más en Las Isabeles, donde un arroyo fue rellenado y se pretendía iniciar una construcción.

Indicó que uno de los principales riesgos para la población es adquirir terrenos sin licencia de fraccionamiento, ya que la ausencia de este permiso es un indicio de que podría tratarse de un fraude.

“Todo lugar en el que vayan a construir necesita tener una licencia de fraccionamiento. Si no tiene una licencia de fraccionamiento como tal, si no están dentro de un fraccionamiento, muy probablemente sea un fraude”, afirmó.

Ante esta situación, el Municipio ha implementado operativos de inspección en coordinación con áreas como Tenencia de la Tierra y Seguridad. Durante 2025 se realizaron 22 visitas en distintos sectores, además de emitir 53 notificaciones, colocar 18 sellos de clausura e iniciar 16 procesos de sanción.

Añadió que, desde el inicio de la actual administración, se ha dado prioridad a contener el crecimiento de asentamientos irregulares y evitar la expansión de la mancha urbana de manera informal, mediante vigilancia y campañas de alerta dirigidas a la ciudadanía.

VIGILANCIA

Visitas de inspección de Tenencia de la Tierra

⚪Ampliación San Ignacio.

⚪Morelos V Sector.

⚪Morelos V Sector Ampliación 2.

⚪Hipódromo.

⚪Nueva Revolución.

⚪Ampliación El Salvador.

⚪Lomas Verdes

⚪Ampliación Niños Héroes.