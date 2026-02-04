No cursar preescolar agudiza el rezago en el aprendizaje: diputada Magaly Hernández

La diputada local Magaly Hernández advirtió que no cursar de manera completa la educación preescolar profundiza el rezago en el aprendizaje y afecta el desempeño escolar posterior de niñas y niños, por lo que hizo un llamado a la Secretaría de Educación a informar de manera más efectiva a padres y madres de familia sobre la relevancia de este nivel educativo.

En Coahuila se ha registrado una disminución en la matrícula de preescolar, situación que se atribuye a diversos factores, entre ellos la omisión de algunos padres que únicamente inscriben a sus hijos en el tercer grado, el último de este nivel.

Según datos de la Secretaría de Educación publicados por VANGUARDIA, desde hace varios años se registra una disminución sostenida en la matrícula de educación preescolar. Tan solo en el ciclo escolar 2024-2025 se contabilizaron 12 mil alumnos menos en comparación con el ciclo anterior, lo que representa la caída más pronunciada de los últimos años, incluso comparado con la disminución registrada durante la pandemia.

Ante este escenario, la legisladora, quien también cuenta con experiencia en el ámbito docente, señaló que perder los primeros años de preescolar tiene consecuencias directas en el desarrollo académico de los estudiantes.

Indicó que maestras y maestros en Coahuila y en el resto del país han reportado un déficit de aprendizaje en estudiantes de preescolar y primaria, el cual se relaciona con la baja asistencia a este nivel. Añadió que diversos estudios advierten que las niñas y niños que no cursan todos los años de preescolar presentan mayores dificultades para mantener la atención, adaptarse a cambios, seguir instrucciones y retener los contenidos vistos en clase.

Hernández señaló que normalizar esta situación implicaría aceptar brechas de aprendizaje difíciles de corregir, las cuales pueden agravarse con el tiempo y afectar no solo la trayectoria escolar, sino también el desarrollo profesional y personal en la vida adulta.

La legisladora exhortó a las autoridades educativas a fortalecer acciones como campañas de comunicación efectivas y otras estrategias gubernamentales acordes con la gravedad del problema, con el objetivo de persuadir a padres, madres y tutores sobre la importancia de la educación preescolar y garantizar la inscripción de niñas y niños en este nivel.

Actualmente el periodo de preinscripción a preescolar en Coahuila se encuentra vigente y concluye el 6 de febrero, por lo que las familias se encuentran en tiempo de realizar el trámite a través del sitio inscripciones.org o mediante la aplicación Preinscripciones Coahuila.