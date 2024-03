‘No es una alcantarilla, es nuestro hogar’; migrantes llevan 2 años como ‘vecinos’ de la Presidencia de Saltillo (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Sintió haberlo tenido todo. Hombres, dinero, placer, droga, una vida y aún así no llenaba. La alcantarilla no solo guarda sus cosas de valor, sino también los rastros de sus intentos de suicidio.

“Todos podemos vivir en paz y felices. No es simplemente una alcantarilla, para nosotros es un hogar, el cual pues vamos a cuidar día y noche porque nos ha costado años, no días, años de que toda la basura salga bien, de que no se tape cuando haya lluvia ni nada”, expresó Dilan con firmeza.

“Yo me sustanciaba para no sentir. Nada me llenaba, o sea, no me encontraba sentido. Y ahora que vuelvo en sí, bajo un poco de conciencia, pues digo, mejor le paro mi pedo y le echo acción a la vida. Porque no todo es vivir así, ni vivir como antes. No cambiaría lo pasado. Pero sí remediaría muchas cosas para hacer el bien”, dijo.

Aseguró que en algún punto la prostitución ya no fue ni necesidad ni gusto, sino hobby. Era una forma fácil de conseguir dinero y aparte un arte en el proceso de vestirse y maquillarse. Eran las luces de Nueva York, dice, mientras un taxista le saluda al pasar.

Dilan aclaró que nunca lo violaron, sino que él decidió ser transgénero y prostituirse. Aseguró que nunca ha tenido una enfermedad venéra pues siempre usó preservativo, ya sea para sexo oral o completo, precacuciones que comparte con otras sexoservidoras.

“Pero a la vez no es agradable esta vida, porque de repente te das cuenta que es pura tristeza”. Dilan cuenta que en fue en sus tiempos de prostitución que no solo conoció a “Chucky”, sino que también cayó en el alcoholismo. “Chucky” fue su cliente, aunque aseguró que nunca hubo sexo entre ambos.

“Nos conocimos en una noche de pasión y de lujuria. Él era mi cliente, es buena persona. Nunca hubo sexo ni nada. Siempre fue más que nada comunicación. Me daba vino. Me daba la bebida”, expresó.

Agregó que siempre los han tachado de cristaleros aunque más bien son “teporochos”, pues el foco está bien caro y más que otra cosa les gusta el alcohol.

“Fue una noche de copas, una noche loca, pues surgió lo que tenía que pasar y pues nos quedamos juntos y de repente él se quedaba, yo me iba y así, entre los dos. Pero nunca molestando a la sociedad, porque ante la sociedad somos un peligro. Porque así nos tachan, como lo peor”, añadió.

Dilan expresó que se quedó con “Chucky” por su forma de ser, pues aunque no puede ver con un ojo y está cojo, “es bien humilde y no roba”. Mencionó que mucha gente tiene recursos y no tiene el grado de humildad que sí tiene “Chucky”.

Además aseguró que Saltillo los ha recibido de buena manera, por lo que ambos decidieron quedarse en la ciudad.

“Es bien acogedor este lugar. Para nosotros ha sido una bendición llegar aquí porque pues nadie nos ha hecho males. No nos hemos metido en problemas, de hecho no tenemos récord criminal en ninguna parte. Saltillo es un pueblo de muchas esperanzas y muchas oportunidades en que uno puede salir adelante”, dijo.

“Yo no me quejo de Saltillo, no tengo queja alguna, al contrario, soy bien agradecido con el Estado y con las personas, con la sociedad, porque nos ha brindado su apoyo incondicional”, señaló Dilan.

MUNICIPIO YA ATIENDE EL CASO

El Municipio de Saltillo informó que desde hace varias semanas ya ha atendido el caso de Dilan y “Chucky”, principalmente a través de Protección Civil, bomberos y el DIF.

Alberto Neira Vielma, director de PC y bomberos de la ciudad, expresó que ambas personas tienen “un trastorno o problema mental”, por el que no permiten que se les brinde algún tipo de apoyo.