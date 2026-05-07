Saltillo: Día de las Madres llegará con alza de precios; prevén festejos austeros

En vísperas del Día de las Madres, comerciantes en pequeño advirtieron que los festejos de este 10 de mayo estarán marcados por el incremento generalizado en productos básicos, situación que impactará directamente el gasto de las familiasde Saltillo. Representantes del sector señalaron que la inflación continúa golpeando el consumo popular, particularmente en alimentos esenciales para las celebraciones familiares. El jitomate en Saltillo alcanza precios de entre 60 y 90 pesos por kilo, el limón ronda los 30 pesos y el huevo se mantiene entre 30 y 40 pesos por kilo.

“El aumento en los precios encarece considerablemente las comidas de celebración y también los obsequios tradicionales para esta fecha”, indicaron comerciantes. De acuerdo con el sector, en comparación con el periodo previo a la pandemia, organizar un festejo en casa representa actualmente un gasto superior en más del 30 por ciento, presión económica que también ha obligado a restaurantes, fondas y negocios de comida rápida a ajustar costos en los últimos meses. El impacto alcanza además al sector florista, donde los arreglos que anteriormente costaban entre 350 y 500 pesos ahora llegan hasta los mil pesos, debido al aumento en combustibles, rentas, salarios, fertilizantes e insumos. Ante este panorama, comerciantes prevén celebraciones más austeras, especialmente entre familias trabajadoras cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir completamente las necesidades básicas. En Saltillo, el comercio local destacó además el papel de las mujeres dentro de la economía popular. Más del 60 por ciento de los locatarios en mercados públicos son mujeres, muchas de ellas jefas de familia que sostienen sus hogares mediante el autoempleo y pequeños negocios.

Los mercados sobre ruedas continúan siendo una alternativa accesible para cientos de consumidores al ofrecer productos de primera necesidad a precios más bajos que otros establecimientos comerciales, además de generar empleo y fortalecer la economía en distintas colonias. OPTIMISTAS LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTÓRICO Pese al entorno económico complejo, comerciantes del Centro Histórico de Saltillo anticipan un repunte importante en ventas durante el 10 de mayo. La expectativa es alcanzar incrementos de hasta 75 por ciento respecto a días normales, impulsados por promociones y descuentos de entre 20 y 40 por ciento. Alan Duarte informó que diversos negocios ofrecerán promociones especiales para incentivar el consumo durante la celebración. Entre los giros con mayor expectativa de ventas destacan restaurantes, zapaterías, ferreterías, ópticas, relojerías y pastelerías, sectores que esperan una importante derrama económica con motivo del Día de las Madres.

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