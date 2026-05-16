No habrá recorte de calendarios en Coahuila, pero clases terminarán a las 11:30 am si el calor llega a 35 grados

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    No habrá recorte de calendarios en Coahuila, pero clases terminarán a las 11:30 am si el calor llega a 35 grados
    La Secretaría de Educación señaló que las escuelas con condiciones adecuadas podrán continuar actividades sin modificaciones de horario. ARCHIVO

Aunque el calendario escolar no se modificará, las temperaturas serán clave para definir ajustes en horarios y posibles clases en línea en Coahuila

Las temperaturas más altas del año se registrarán durante mayo y junio. Ante ello, la Secretaría de Educación de Coahuila estableció en la “Guía Práctica del Protocolo de Actuación ante la Presencia de Temperaturas Extremas” horarios especiales para proteger a estudiantes de educación básica durante la temporada de calor.

Como parte de las medidas preventivas para el periodo comprendido entre mayo y septiembre, las autoridades educativas definieron criterios específicos para la salida anticipada de alumnos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-unpf-reconoce-a-docentes-como-pieza-clave-para-enfrentar-rezago-educativo-IE20719111

El protocolo establece que, si el pronóstico marca 35 grados desde las 7:00 de la mañana y el centro meteorológico indica que la temperatura seguirá aumentando, la salida del turno matutino se adelantará a las 11:30 horas.

Además, el documento contempla ajustes para el turno vespertino. Señala que, si las condiciones de calor persisten, la entrada a las instituciones educativas será a las 15:00 horas. Cabe mencionar que durante las olas de calor superar los 35 grados centígrados es un escenario frecuente en Coahuila.

En casos más extremos, principalmente en las regiones Norte, Laguna y Centro, si el pronóstico supera los 40 grados, las clases presenciales del turno vespertino se suspenderán y las actividades continuarán en modalidad de educación en casa.

PROTOCOLOS

De acuerdo con la información oficial, el protocolo se activa mediante tres niveles de alerta basados en los pronósticos de Protección Civil.

El nivel verde se mantendrá cuando las temperaturas no superen los 35 grados durante cinco días consecutivos.

El nivel amarillo se aplicará cuando se registren temperaturas superiores a los 36 grados durante uno o dos días seguidos.

En tanto, el nivel rojo se activará cuando las temperaturas superen los 40 grados durante cinco o más días consecutivos.

MEDIDAS Y EXCEPCIONES

La normativa también contempla la suspensión de actividades al aire libre, así como el aplazamiento o cancelación de ceremonias y eventos extraescolares si las condiciones climáticas representan un riesgo.

Además, padres de familia y docentes deberán procurar que el alumnado permanezca hidratado y utilice ropa ligera, fresca y de colores claros.

El protocolo señala que, si un plantel cuenta con infraestructura y equipamiento suficientes para mitigar las altas temperaturas, podrá mantener horarios regulares sin necesidad de aplicar suspensiones o salidas anticipadas.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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