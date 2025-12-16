Esperan miles de paisanos en Coahuila; inicia este miércoles el paso de caravanas

MONCLOVA, COAH.- A partir de este miércoles comenzará el paso de las caravanas de paisanos por Coahuila, con la circulación de cerca de 3 mil connacionales entre las 10:00 de la mañana y las 18:00 horas, quienes regresan desde Estados Unidos para celebrar las fiestas navideñas con sus familias en México, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

La delegada del INM en Coahuila, Susana Rosales, señaló que este flujo forma parte del operativo especial del Programa Paisano, el cual acompañará el tránsito de miles de connacionales que recorrerán la entidad durante la temporada decembrina.

Detalló que se tiene confirmada la circulación de más de 3 mil 100 vehículos, lo que representa el paso de más de 12 mil 400 paisanos por los 468 kilómetros de la carretera federal 57, considerada una de las principales rutas de tránsito en el estado.

Entre las caravanas programadas se encuentra la denominada “Migrantes Unidos”, procedente de Querétaro y prevista para el 17 de diciembre, con más de 3 mil vehículos; así como la “Caravana Zacatecana”, que cruzará Coahuila el 19 de diciembre, integrada por entre 100 y 200 unidades.

Rosales explicó que, ante el incremento en la movilidad, el Programa Paisano activó su operativo especial de invierno, el cual prevé superar las 50 mil atenciones a connacionales tan solo en su paso por Coahuila. Aunque el INM brinda servicios durante todo el año, recalcó que en esta temporada la prioridad es proteger y orientar a los mexicanos que regresan del extranjero.

Para su atención, el INM desplegó ocho módulos estratégicamente ubicados en los puentes internacionales uno y dos de Piedras Negras, el puente “Puerta de México”, en Acuña, así como en zonas de internación vehicular, donde se brinda orientación sobre trámites como la importación temporal de vehículos.

El operativo se realiza en coordinación con la Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales, además de Ángeles Verdes y la Cruz Roja, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro, ordenado y humano.

La delegada del INM aseguró que en los últimos dos años no se han registrado quejas formales por abusos o extorsiones en Coahuila, aunque reiteró que cualquier intento de abuso de autoridad, discriminación o maltrato puede denunciarse a través de las líneas oficiales del Programa Paisano, disponibles las 24 horas.

Finalmente, destacó que el paso masivo de paisanos genera un impacto positivo en la economía local, principalmente en los sectores hotelero, turístico y comercial, e hizo un llamado a los connacionales a viajar con su documentación en regla y realizar con anticipación sus trámites. El operativo de invierno del Programa Héroes Paisanos estará vigente hasta el 8 de enero de 2026.