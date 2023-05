“Hay mayor apertura, el hombre ya no es como que ‘¡ayno! conmigo tienes y ya’, no, ya no, ahora se están preocupando porque la mujer tenga mayor satisfacción, no es como ‘nada más yo, y si quieres’. Los hombres a veces vienen en pareja pero generalmente solos, y las mujeres casi siempre vienen acompañadas, por lo general, con una amiga, piden opinión y sienten más confianza para checar el producto”.

“Ahorita ya lo están viendo más normal, ya no están tan cerrados de que ‘ay no, eso es para personas que están mal de la cabeza’, ya es más normal y sí, a veces es necesario comprar estos productos. Como rompen la rutina y experimentan algo nuevo entre ellos, no hay la necesidad de andarlo buscando con alguien más: cuando caen en la rutina ya valió, ya no hay comunicación de decir ‘esto ya me aburrió’ porque lo toman a mal”.

“Y esto ya es como que ‘vamos a jugar, a experimentar, a ver qué pasa’ y ya se abren a experimentar más cosas... no todo es regalo de cocina, de cosas para la casa, esperamos que se incrementen las ventas por el 10 de mayo, de hecho han venido chavas que dicen ‘este es un regalo para mi amiga’, entonces ya se está rompiendo esa barrera, de verlo como un tabú”.

Destacó la importancia de que el hombre ya se preocupa más por la pareja, por que la mujer sienta satisfacción plena: “Es que pues, siendo realistas, la mujer como que dura más tiempo, entonces muchos hombres llegan y dicen ‘es que mi pareja quiere más y yo no puedo’. Ayer me tocó un chavo y dijo ‘pues es que vengo por mi relevo’”.