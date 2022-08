En ese lugar hay 10 mineros atrapados , uno de ellos es el hermano menor de doña Magadalena, Jaime Montelongo Pérez. Doña Magda dice que no se moverán, porque de hacerlo las autoridades podrían dejar de trabajar en el rescate al interpretar que ya no tienen interés.

SABINAS,COAH.- Doña Magdalena Montelongo Pérez tiene 14 días y noches en un improvisado campamento a escasos 200 metros de donde se encuentra el pozo “El Pinabete” , donde el agua no da tregua y lo mantiene inundado desde el 3 de agosto.

En un improvisado altar donde se contemplan cuadros de San Judas Tadeo y de la Virgen de Guadalupe, Magdalena comenta: “Las velas se han apagado, pero no se apaga la esperanza. Si hubieran hecho lo que le dijo la gente de aquí, los que le saben, desde un principio ya los hubieran rescatado, pero nunca aceptaron opiniones... hasta hace dos días”.

“El sábado dejó de funcionar la bomba del pozo dos , me dijo mi hermano que toda la madrugada no trabajó. No son constantes” , sentenció.

“Ya me siento cansada, ya estoy agotada. Ahí dentro está mi otro hermano esperando las noticias; está mi cuñada, su esposa, pero falta coordinación entre las autoridades.

De repente la señora habla en presente: “Jaime es muy reservado con la gente que no conoce, pero ya agarrando confianza es muy alegre”. El semblante de Magdalena cambia y dice: “siempre fue un hombre muy cumplidor, como todos, no era perfecto” , dice la afligida clavando la mirada en el piso.

“Esas cosas nos bajan la moral a nosotros los familiares. Ya me siento cansada, no me había despegado, pero anoche ya fui a dormir a mi casa en Agujita. Somos siete hermanos: cuatro mujeres y tres hombres, estamos al pendiente”, dice la mujer.

Doña Magdalena informó que, durante la mañana de este catorceavo día, notaron que el agua que se está extrayendo del pozo es jabonosa y huela a drenaje. “Ya no es agua limpia como días anteriores, es olorosa y con mucha espuma, como si tuviera jabón”.

“Tal vez es cierto que es el agua del drenaje de la mina seis el que está inundando el pozo - dijo Magdalena Pérez- pero dicen tanto que ya no sabemos cuál es la verdad. Solo queremos que los rescaten, que no los dejen ahí, por eso aquí continuaremos, no nos iremos”.

