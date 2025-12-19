¡No salude de beso! Emite IMSS-Coahuila recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias

Con la llegada de las bajas temperaturas propias de la temporada invernal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para prevenir el contagio de enfermedades respiratorias, las cuales suelen incrementarse durante los meses más fríos del año.

Entre las principales medidas, el IMSS sugiere salir de casa bien abrigado, evitar saludar de mano o beso, lavarse las manos con frecuencia, ventilar las habitaciones y evitar acudir a lugares concurridos, acciones clave para reducir el riesgo de transmisión de virus respiratorios.

El médico familiar adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 3, Carlos Lara Rodríguez, subrayó la importancia de reforzar estas prácticas de prevención, sobre todo en menores de edad y adultos mayores, quienes presentan una mayor vulnerabilidad ante cualquier padecimiento respiratorio.

Explicó que durante el invierno es común la aparición de cuadros gripales, cuyos síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, irritación de la faringe, congestión de la mucosa nasal y enrojecimiento de la cavidad bucal. Ante la presencia de estos signos, recomendó acudir de manera oportuna a valoración médica.

El especialista enfatizó que, una vez diagnosticado el paciente, es fundamental seguir puntualmente las indicaciones del médico, con el fin de evitar complicaciones que pueden derivar en otitis, faringo-amigdalitis, rinosinusitis, bronquitis o incluso neumonía.

Como parte del autocuidado, el doctor Lara Rodríguez aconsejó evitar alimentos con alto contenido de grasa, priorizar una dieta rica en frutas y verduras, así como ingerir abundantes líquidos y consumir frutas con alto contenido de vitamina C, lo que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Finalmente, recordó que el IMSS en Coahuila cuenta con dosis de la vacuna contra la influenza estacional, una de las herramientas más eficaces para la prevención de enfermedades respiratorias, misma que se encuentra disponible en todas las Unidades de Medicina Familiar del estado.