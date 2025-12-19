¡No salude de beso! Emite IMSS-Coahuila recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias

Coahuila
/ 19 diciembre 2025
    ¡No salude de beso! Emite IMSS-Coahuila recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias
    El médico familiar Carlos Lara Rodríguez destacó la importancia del cuidado en menores y adultos mayores durante la temporada invernal. FOTO: CORTESÍA

Ante el descenso de temperaturas, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhortó a la población a intensificar medidas de higiene y autocuidado

Con la llegada de las bajas temperaturas propias de la temporada invernal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para prevenir el contagio de enfermedades respiratorias, las cuales suelen incrementarse durante los meses más fríos del año.

Entre las principales medidas, el IMSS sugiere salir de casa bien abrigado, evitar saludar de mano o beso, lavarse las manos con frecuencia, ventilar las habitaciones y evitar acudir a lugares concurridos, acciones clave para reducir el riesgo de transmisión de virus respiratorios.

TE PUEDE INTERESAR: Último llamado a vacunarse; suben 40 por ciento las enfermedades respiratorias en Saltillo

El médico familiar adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 3, Carlos Lara Rodríguez, subrayó la importancia de reforzar estas prácticas de prevención, sobre todo en menores de edad y adultos mayores, quienes presentan una mayor vulnerabilidad ante cualquier padecimiento respiratorio.

Explicó que durante el invierno es común la aparición de cuadros gripales, cuyos síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, irritación de la faringe, congestión de la mucosa nasal y enrojecimiento de la cavidad bucal. Ante la presencia de estos signos, recomendó acudir de manera oportuna a valoración médica.

El especialista enfatizó que, una vez diagnosticado el paciente, es fundamental seguir puntualmente las indicaciones del médico, con el fin de evitar complicaciones que pueden derivar en otitis, faringo-amigdalitis, rinosinusitis, bronquitis o incluso neumonía.

Como parte del autocuidado, el doctor Lara Rodríguez aconsejó evitar alimentos con alto contenido de grasa, priorizar una dieta rica en frutas y verduras, así como ingerir abundantes líquidos y consumir frutas con alto contenido de vitamina C, lo que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Finalmente, recordó que el IMSS en Coahuila cuenta con dosis de la vacuna contra la influenza estacional, una de las herramientas más eficaces para la prevención de enfermedades respiratorias, misma que se encuentra disponible en todas las Unidades de Medicina Familiar del estado.

Temas


Enfermedades Respiratorias
Influenza
Sector Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Maquia-bélico

Trump: Maquia-bélico
true

La 4T, en la cuerda floja con Trump
true

POLITICÓN: ¡Qué no la dejaron sola! Tania rechazó ayuda, pero le pasará factura electoral a Morena en Coahuila
Lomas de Lourdes fue incluida en el programa Colonias al 100, considerado sin precedentes en Saltillo.

Javier Díaz supervisa avances del programa Colonias al 100 en Lomas de Lourdes
Según las autoridades, la operación fuera de área marca la primera vez que Kiev ataca en aguas neutrales.

Drones ucranianos destruyen un petrolero ruso en una ‘operación especial sin precedentes’
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
Camino. Dirigida por Gabriel Ramos y filmada en Saltillo, ‘El Desaire’ ha tenido presencia en festivales como Cannes, Los Ángeles, Austria y ahora Arizona, consolidando su proyección internacional.

¡Avanza su proyección! Seleccionan a ‘El Desaire’ en el Chandler Film Festival de Arizona
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, el 8 de diciembre de 2025. El presidente anunció un rescate financiero de 12 000 millones de dólares para los agricultores estadounidenses, afectados en gran medida por sus políticas comerciales.

Trump se basa en distorsiones para argumentar su campaña contra Venezuela