Contagios de influenza estacional se disparan en México por frío y posadas

A pocos días del inicio oficial del invierno, México enfrenta un repunte significativo de enfermedades respiratorias, principalmente influenza. El descenso de temperaturas, combinado con posadas, reuniones familiares y espacios cerrados, ha creado un entorno ideal para la propagación del virus.

De acuerdo con el Informe Semanal de Covid-19, Influenza y otros Virus Respiratorios de la Secretaría de Salud, el país registra 27 mil 881 casos sospechosos, de los cuales 952 han sido confirmados y se reportan cinco defunciones asociadas a influenza.

La tendencia preocupa a las autoridades sanitarias, ya que en la semana epidemiológica 49 de 2025 se reportaron mil 561 casos sospechosos más que en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 5.9 por ciento.

FRÍO, POSADAS Y REUNIONES SIN CUBREBOCAS

El aumento de contagios coincide con eventos sociales de fin de año, donde muchas personas han dejado de usar cubrebocas y no respetan la ventilación adecuada. Estados como Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo y Guerrero concentran el mayor número de reportes.

A este escenario se suma la alerta internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la llamada “súper gripe”, identificada como influenza A H3N2, una variante que ha generado presión en sistemas de salud de Europa y Asia.

Aunque en México solo se ha confirmado un caso de esta variante, la vigilancia epidemiológica se mantiene activa ante su rápida capacidad de transmisión.

¿QUÉ VARIANTE DE INFLUENZA AFECTA MÁS A LOS MEXICANOS?

En México, la variante predominante sigue siendo la influenza A H1N1, responsable de siete de cada diez contagios, según datos oficiales. Este virus, identificado por primera vez en 2009, continúa circulando de manera estacional.

El secretario de Salud, David Kershenobich, reiteró la importancia de la vacunación, especialmente en adultos mayores, niñas y niños, al confirmar que la dosis disponible protege contra A H1N1 y A H3N2.

“La vacuna previene casos graves y hospitalizaciones. México cuenta con Mexivac, una vacuna producida en el país, con dosis suficientes para la población en riesgo”, señaló el funcionario.

Actualmente, la cobertura de vacunación ronda el 50 por ciento, por lo que se exhorta a la población a acudir a los centros de salud.

¿HAY MÁS CASOS DE COVID O INFLUENZA?

En la semana epidemiológica 49, México registra más contagios de covid-19 que de influenza:· 7 mil 186 casos positivos de covid· 952 casos confirmados de influenza

No obstante, la atención sanitaria se concentra en la influenza A H3N2, debido a su comportamiento en otros países y a medidas como el regreso del cubrebocas obligatorio en algunas regiones del mundo.

El primer caso de esta variante en México se detectó el 12 de diciembre en la Ciudad de México, en un hombre de aproximadamente 40 años, quien se recuperó sin hospitalización tras recibir tratamiento ambulatorio.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA INFLUENZA EN MÉXICO

· El frío favorece la supervivencia del virus

· Las reuniones cerradas elevan el riesgo de contagio

· La vacuna reduce hospitalizaciones y muertes

· A H1N1 sigue siendo la variante dominante