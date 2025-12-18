Último llamado a vacunarse; suben 40 por ciento las enfermedades respiratorias en Saltillo

El aumento de enfermedades respiratorias ya se refleja en los consultorios municipales de Saltillo, donde las atenciones se incrementaron en alrededor de 40 por ciento en las últimas semanas, de acuerdo con la Dirección de Salud Pública Municipal.

Ante este escenario, Rubén Uriel Rodríguez Lindsay, director de Salud Pública Municipal, informó que el Municipio aún cuenta con cerca de 4 mil dosis disponibles para la población abierta, las cuales pueden aplicarse de manera gratuita. “Esta es prácticamente la última llamada para la vacunación, para que alcance a hacer efecto antes de que incremente más la temporada de influenza”, dijo.

El funcionario comentó que el repunte de casos no se limita a la red municipal, sino que también se observa en consultorios privados, lo que confirma una tendencia generalizada asociada a la temporada invernal y a las reuniones propias de estas fechas.

Respecto a la llamada “supergripa”, Rodríguez Lindsay pidió no generar alarma, al precisar que no se trata de un virus con el impacto del COVID-19 ni representa un riesgo elevado de mortalidad. “No hay que entrar en pánico ni pensar que será una pandemia; ya fue analizada por expertos y no tendrá ese comportamiento”, afirmó.

No obstante, reiteró la necesidad de reforzar medidas preventivas básicas, como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas en caso de síntomas y evitar acudir a reuniones cuando se está enfermo, especialmente para proteger a personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Recordó además que la vacunación es prioritaria para embarazadas, adultos mayores y niñas y niños menores de seis años, aunque puede aplicarse a cualquier persona a partir de los seis meses de edad. “Puede acudir cualquier persona con su cartilla de vacunación y se le aplica de manera gratuita”.

Las vacunas contra la influenza están disponibles en consultorios municipales de lunes a sábado, en un horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Además, se informó que también se cuenta con biológicos contra el COVID-19, siempre que la persona no presente un cuadro respiratorio activo.