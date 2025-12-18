Último llamado a vacunarse; suben 40 por ciento las enfermedades respiratorias en Saltillo

Saltillo
/ 18 diciembre 2025
    Último llamado a vacunarse; suben 40 por ciento las enfermedades respiratorias en Saltillo
    La Dirección de Salud Pública Municipal lanza un llamado a los saltillenses para que acudan a vacunarse contra la influenza. FOTO: ESPECIAL

Autoridades sanitarias insistieron en la vacunación y medidas preventivas ante el incremento de consultas registrado en las últimas semanas.

El aumento de enfermedades respiratorias ya se refleja en los consultorios municipales de Saltillo, donde las atenciones se incrementaron en alrededor de 40 por ciento en las últimas semanas, de acuerdo con la Dirección de Salud Pública Municipal.

Ante este escenario, Rubén Uriel Rodríguez Lindsay, director de Salud Pública Municipal, informó que el Municipio aún cuenta con cerca de 4 mil dosis disponibles para la población abierta, las cuales pueden aplicarse de manera gratuita. “Esta es prácticamente la última llamada para la vacunación, para que alcance a hacer efecto antes de que incremente más la temporada de influenza”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Primero las pijamas... y ahora prohiben el chicle en fábrica de Ramos Arizpe

El funcionario comentó que el repunte de casos no se limita a la red municipal, sino que también se observa en consultorios privados, lo que confirma una tendencia generalizada asociada a la temporada invernal y a las reuniones propias de estas fechas.

Respecto a la llamada “supergripa”, Rodríguez Lindsay pidió no generar alarma, al precisar que no se trata de un virus con el impacto del COVID-19 ni representa un riesgo elevado de mortalidad. “No hay que entrar en pánico ni pensar que será una pandemia; ya fue analizada por expertos y no tendrá ese comportamiento”, afirmó.

No obstante, reiteró la necesidad de reforzar medidas preventivas básicas, como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas en caso de síntomas y evitar acudir a reuniones cuando se está enfermo, especialmente para proteger a personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Recordó además que la vacunación es prioritaria para embarazadas, adultos mayores y niñas y niños menores de seis años, aunque puede aplicarse a cualquier persona a partir de los seis meses de edad. “Puede acudir cualquier persona con su cartilla de vacunación y se le aplica de manera gratuita”.

Las vacunas contra la influenza están disponibles en consultorios municipales de lunes a sábado, en un horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Además, se informó que también se cuenta con biológicos contra el COVID-19, siempre que la persona no presente un cuadro respiratorio activo.

Temas


vacunas
Influenza
Salud

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Constitución remendada

Remendada
true

El dilema sobre Venezuela
true

POLITICÓN: Abandona Morena Coahuila a Tania Flores... la ven como un lastre político
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
El sol sale sobre un petrolero anclado en los muelles de la Refinería Cardón en Punto Fijo, Venezuela. El gobierno venezolano ordenó a su Armada escoltar a los buques que transportan productos petrolíferos.

La Armada venezolana escolta buques tras la amenaza de bloqueo de Trump
El alcalde Javier Díaz reiteró su compromiso de fortalecer el apoyo al deporte y al alto rendimiento durante los próximos años.

Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Los hombres, mujeres y niños que se la pasan todos los días pegados a sus celulares.

Adictos a nuestros celulares