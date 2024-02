No será excomulgado atacante de iglesia San Judas Tadeo en Saltillo; estaba bajo influjos del cristal

A las 15:00 horas de este martes, el Obispo de Saltillo, Hilario González, en conjunto con el presbítero de la iglesia de San Judas Tadeo, Roberto Campos, realizaron una rueda de prensa virtual en la cual informaron sobre los hechos registrados en la iglesia de San Judas Tadeo, ubicada en la calle de La Fragua y Maclovio Herrera.

“Con profunda tristeza reconocemos el acto ocurrido el día de ayer en el templo de San Judas Tadeo cuando una persona adulta del sexo masculino, bajo el influjo de sustancias tóxicas, destruyó tres cristales, el nicho del Santo Sepulcro, la Divina Providencia, el Sagrado Corazón y la imagen monumental de San Judas Tadeo de 3 metros de altura”, informó el presbítero.

Según informó la Fiscalía General del estado de Coahuila, esta persona dio positivo, a través del examen toxicológico y el certificado médico, al consumo de la metanfetamina, mejor conocida como cristal.

“Es la situación que estamos viviendo de tristeza, de impotencia, de indignación; sabemos que las cosas materiales se pueden reponer, pero el que sean cosas de un templo, objetos de piedad nos duelen y quisiéramos que no sucediera”, declaró el obispo.

En la rueda de prensa se informó por parte de la iglesia que no hubo profanación del Santísimo Sacramento, por lo que no hay un sacrilegio, y el detenido no será excomulgado de la iglesia católica.

Por parte de la diócesis se espera que el detenido siga su proceso legal, y podrían llegar a un acuerdo de trabajo comunitario; sin embargo, aclararon que no dejarían de perseguir la denuncia interpuesta este martes.

El obispo de Saltillo mencionó que este es el treceavo ataque que sufren iglesias en Saltillo desde que llegó en enero del 2021 al cargo, y pidió a las autoridades seguir con el trabajo en conjunto para evitar más de este tipo de situaciones.