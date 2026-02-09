Denuncian retrasos en viáticos que frenan búsquedas de personas desaparecidas en Coahuila

Familiares de personas desaparecidas denunciaron que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas ha tenido una serie de retrasos en los viáticos, impidiendo la realización en tiempo de búsqueda en campo.

A través de sus redes sociales, los colectivos Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, junto con el centro Fray Juan de Larios, A.C., hicieron un llamado al Fiscal Especializado, José Ángel Herrera para que las demoras de estos pagos para su propio personal cesen.

“Hacemos un llamado al Lic. José Ángel Herrera, Fiscal Especializado de la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila y al Fiscal Lic. Federico Fernández, Fiscal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza para que faciliten los viáticos al personal de Fiscalía у peritos”, expresaron.

Manifestaron que la situación se observó más recientemente en el marco de una actividad de búsqueda que se realizaría en Parras de la Fuente esta semana, y aunque el pago se efectuó, el mismo no se realizó a tiempo, afectado el inicio de la actividad.

De acuerdo con las familias, dicho operativo de búsqueda, es para recuperar restos óseos humanos localizados.

“Nos parece indignante que por ese detalle tengamos que esperar, cuando sabemos que la diligencia es urgente ante las inclemencias del tiempo y la necesidad de recuperar restos humanos que se han localizado”, expresaron los colectivos.