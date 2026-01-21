Nombran a Alfonso Figueroa Vicuña como nuevo director general del DIF Saltillo

El Consejo Directivo del DIF Saltillo aprobó por unanimidad el nombramiento de Alfonso Figueroa Vicuña como nuevo director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, durante la primera sesión ordinaria del año, encabezada por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo.

Durante la sesión, el alcalde reconoció el trabajo realizado por el DIF Municipal en el primer año de la administración, periodo en el que se atendió y benefició a los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, informó que el doctor Roberto Cárdenas Zavala asumirá próximamente una nueva responsabilidad dentro de su administración, en la que se aprovechará su experiencia y trayectoria en el servicio público.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancarán cuadrillas de limpieza y rehabilitación urbana en Saltillo

“Yo les pido a todos nuestros colaboradores del DIF Saltillo que sigan haciendo su mayor esfuerzo para atender a la ciudadanía de la mejor forma, de manera especial a quienes más lo necesitan y viendo siempre el cómo sí podemos apoyarlos”, expresó Díaz González.

En la misma sesión, el Consejo Directivo aprobó también los nombramientos de Carlos Enrique Müller de Luna como director de Fortalecimiento Social, y de Frida Jennifer Vega Pantoja como coordinadora de Atención Ciudadana.

Alfonso Figueroa Vicuña es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia. Tras desempeñarse en el sector privado, ingresó a la administración municipal como director del Instituto Municipal de la Juventud, y durante el último año fungió como director de Fortalecimiento Social del DIF Saltillo, organismo que ahora encabeza.