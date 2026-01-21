Nombran a Alfonso Figueroa Vicuña como nuevo director general del DIF Saltillo

Coahuila
/ 21 enero 2026
    Nombran a Alfonso Figueroa Vicuña como nuevo director general del DIF Saltillo
    Alfonso Figueroa Vicuña es licenciado en Derecho y cuenta con experiencia previa en la administración municipal y en el propio DIF Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El Consejo Directivo del DIF Saltillo aprobó por unanimidad el nombramiento de Alfonso Figueroa Vicuña como director general del organismo

El Consejo Directivo del DIF Saltillo aprobó por unanimidad el nombramiento de Alfonso Figueroa Vicuña como nuevo director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, durante la primera sesión ordinaria del año, encabezada por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo.

Durante la sesión, el alcalde reconoció el trabajo realizado por el DIF Municipal en el primer año de la administración, periodo en el que se atendió y benefició a los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, informó que el doctor Roberto Cárdenas Zavala asumirá próximamente una nueva responsabilidad dentro de su administración, en la que se aprovechará su experiencia y trayectoria en el servicio público.

“Yo les pido a todos nuestros colaboradores del DIF Saltillo que sigan haciendo su mayor esfuerzo para atender a la ciudadanía de la mejor forma, de manera especial a quienes más lo necesitan y viendo siempre el cómo sí podemos apoyarlos”, expresó Díaz González.

En la misma sesión, el Consejo Directivo aprobó también los nombramientos de Carlos Enrique Müller de Luna como director de Fortalecimiento Social, y de Frida Jennifer Vega Pantoja como coordinadora de Atención Ciudadana.

Alfonso Figueroa Vicuña es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia. Tras desempeñarse en el sector privado, ingresó a la administración municipal como director del Instituto Municipal de la Juventud, y durante el último año fungió como director de Fortalecimiento Social del DIF Saltillo, organismo que ahora encabeza.

$!Durante la sesión se presentó y aprobó el Programa Operativo Anual 2026 del DIF Municipal.
Durante la sesión se presentó y aprobó el Programa Operativo Anual 2026 del DIF Municipal. FOTO: CORTESÍA

Como parte del orden del día, se presentó y aprobó por unanimidad el Programa Operativo Anual 2026 del DIF Municipal, que contempla actividades e indicadores de cada una de las áreas, además de rendirse un informe sobre los beneficiarios de los programas durante 2025.

La presidenta honoraria del DIF, Luly López Naranjo, agradeció y reconoció el trabajo realizado durante el año pasado y exhortó a redoblar esfuerzos en 2026 para ampliar la atención a quienes más lo necesitan.“Desde que llegamos al DIF hace un año hemos visto el cómo sí y el cómo salir de las oficinas para acercar los apoyos a quienes los necesitan; durante el primer año hicimos muchas cosas y estamos seguros de que en el 2026 podemos hacer más”, afirmó.

Asimismo, se presentaron y aprobaron las reglas de operación 2026 de programas como Espacios DIF, Amor en Movimiento, Apoyos Económicos, Alimentos Nutritivos y Aparatos Auditivos.

Finalmente, el Consejo Directivo avaló el avance de la gestión financiera del cuarto trimestre de 2025, el cuarto informe trimestral del avance de actividades 2025, así como diversos temas administrativos del DIF Municipal.

