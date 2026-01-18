Seguridad en Saltillo: anuncian refuerzo de acciones este 2026 tras reducción histórica de delitos

Saltillo
18 enero 2026
    Seguridad en Saltillo: anuncian refuerzo de acciones este 2026 tras reducción histórica de delitos
    El alcalde Javier Díaz González destacó que la presencia policial y la cercanía con la ciudadanía serán claves para mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país.

El municipio de Saltillo se prepara para fortalecer su estrategia de seguridad a partir de 2026, con un incremento sustancial en operativos, presencia policial y acciones de proximidad social, respaldadas por la coordinación permanente entre los gobiernos municipal, estatal y federal. Así lo dio a conocer el alcalde Javier Díaz González durante la más reciente reunión de seguridad.

El presidente municipal subrayó que la seguridad pública se mantiene como el eje central de su administración, al destacar el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la colaboración activa de las corporaciones de los distintos niveles de gobierno. “La seguridad es y seguirá siendo la prioridad de prioridades”, enfatizó el edil al referirse a los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo.

Díaz González adelantó que durante el próximo año se duplicarán los esfuerzos para mantener una presencia constante de elementos de seguridad en todos los sectores de la ciudad, además de reforzar las acciones de cercanía con la ciudadanía, como parte de una estrategia integral orientada a la prevención del delito y al fortalecimiento de la confianza social.

Autoridades municipales, estatales y federales participaron en la reunión de seguridad donde se anunciaron las acciones que se reforzarán en Saltillo a partir de 2026.
Autoridades municipales, estatales y federales participaron en la reunión de seguridad donde se anunciaron las acciones que se reforzarán en Saltillo a partir de 2026.

Durante la sesión, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, presentó un balance de resultados que posicionan a Saltillo como una de las ciudades con mejores indicadores de seguridad a nivel nacional. Detalló que en el último año se registró una reducción del 43.14 por ciento en robos a casa habitación, 36.73 por ciento en robos a negocio, 20 por ciento en robos a personas y 17.58 por ciento en el robo de vehículo automotor.

En materia de delitos de alto impacto, Garza Félix informó una disminución significativa en homicidios, al pasar de 28 casos registrados en 2024 a 15 en 2025, con la resolución del 100 por ciento de las carpetas de investigación, lo que refleja, dijo, la efectividad de las labores de inteligencia y coordinación interinstitucional.

Asimismo, se dieron a conocer detenciones relevantes, cateos estratégicos y operativos preventivos realizados en días recientes, además de acciones de proximidad social enfocadas en la prevención y atención directa en colonias prioritarias.

A la reunión de seguridad asistieron mandos y representantes de las principales instituciones encargadas de la seguridad en la región, entre ellos el coronel Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería; Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila; así como integrantes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Coahuila y diversas instancias de seguridad.

