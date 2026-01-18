Seguridad en Saltillo: anuncian refuerzo de acciones este 2026 tras reducción histórica de delitos

El municipio de Saltillo se prepara para fortalecer su estrategia de seguridad a partir de 2026, con un incremento sustancial en operativos, presencia policial y acciones de proximidad social, respaldadas por la coordinación permanente entre los gobiernos municipal, estatal y federal. Así lo dio a conocer el alcalde Javier Díaz González durante la más reciente reunión de seguridad.

El presidente municipal subrayó que la seguridad pública se mantiene como el eje central de su administración, al destacar el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la colaboración activa de las corporaciones de los distintos niveles de gobierno. “La seguridad es y seguirá siendo la prioridad de prioridades”, enfatizó el edil al referirse a los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo.

Díaz González adelantó que durante el próximo año se duplicarán los esfuerzos para mantener una presencia constante de elementos de seguridad en todos los sectores de la ciudad, además de reforzar las acciones de cercanía con la ciudadanía, como parte de una estrategia integral orientada a la prevención del delito y al fortalecimiento de la confianza social.