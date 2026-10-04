Nombran a Gerardo Márquez presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados en Coahuila

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    Nombran a Gerardo Márquez presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados en Coahuila
    Márquez Guevara plantea fortalecer los vínculos entre universidades, barras y colegios de abogados en Coahuila. REDES SOCIALES

El consejero jurídico municipal de Torreón encabezará la representación estatal de la Federación Iberoamericana de Abogados durante 2026-2028

El consejero jurídico municipal de Torreón, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer su designación como presidente en Coahuila de la Federación Iberoamericana de Abogados A.C. (FIA) para el periodo 2026-2028.

A través de sus redes sociales, Márquez Guevara informó que asumirá el cargo con carácter honorífico y señaló que su gestión estará orientada a fortalecer los vínculos entre el sector jurídico de Coahuila y distintas instituciones vinculadas con la formación y el ejercicio profesional del derecho.

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El funcionario municipal expresó su agradecimiento al Consejo Directivo de la FIA por la confianza depositada en él y señaló que entre sus prioridades estará generar una mayor coordinación entre las universidades con presencia en el estado, las barras y los colegios de abogados.

De acuerdo con el anuncio, uno de los ejes de su gestión será establecer vínculos con instituciones de educación superior, con el propósito de impulsar la formación académica, la investigación jurídica y la apertura de oportunidades de carácter internacional para estudiantes y futuros profesionales del derecho.

Otro de los sectores con los que plantea trabajar son las barras y colegios de abogados, con la intención de promover una mayor colaboración entre quienes ejercen la profesión y fortalecer la organización de la abogacía en las distintas regiones de Coahuila.

Márquez Guevara señaló que la representación estatal de la FIA buscará proyectar el trabajo jurídico que se realiza en Coahuila hacia un ámbito internacional, mediante la colaboración entre instituciones académicas y organizaciones profesionales.

En su mensaje, el consejero jurídico municipal también manifestó su intención de conducir la gestión bajo los estatutos de la Federación Iberoamericana de Abogados y con principios de honradez, lealtad y ética profesional.

La designación tendrá vigencia durante el periodo 2026-2028, etapa en la que Márquez Guevara plantea articular esfuerzos entre los distintos actores del ámbito jurídico estatal y generar espacios de colaboración con alcance internacional.

El nuevo presidente estatal de la FIA calificó el nombramiento como un compromiso que, dijo, implica trabajar desde el ámbito local con una perspectiva internacional y en favor del fortalecimiento del ejercicio profesional del derecho.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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