Torreón guarda reserva ante caso de exfuncionarios: ‘Corresponde a la justicia esclarecer los hechos’

Cuestionado sobre el caso, el consejero jurídico municipal, Gerardo Márquez Guevara, indicó que la administración local tuvo conocimiento de las detenciones ocurridas durante el fin de semana a través de los medios de comunicación y señaló que debe mantenerse la reserva por tratarse de un proceso de procuración de justicia.

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Torreón mantendrá una postura de reserva respecto al proceso que enfrentan José Elías “N”, exsecretario del Ayuntamiento, y Martha Esther “N”, exdirectora del Centro de Justicia Municipal, al considerar que corresponde a las autoridades competentes determinar su situación jurídica.

“Tenemos conocimiento por la publicidad que se le dio al evento. Sin embargo, son temas que por ser de seguridad pública y de justicia, de administración y procuración de justicia, sí hay por lo menos conocimiento o información, pero esta es de carácter reservado”, declaró.

Márquez Guevara evitó especular sobre si las investigaciones están relacionadas con presuntas irregularidades durante el ejercicio público de los exfuncionarios o con actividades particulares, al señalar que corresponde a las autoridades a cargo del proceso establecerlo.

“Yo creo que hay que esperar a que la autoridad que tiene el asunto a su disposición determine alguna situación jurídica”, expresó.

El consejero jurídico sostuvo además que las autoridades ajenas al procedimiento deben evitar pronunciamientos sobre el contenido del caso mientras transcurren los plazos legales para definir la situación de los involucrados.

“Realmente no corresponde a ninguna otra autoridad distinta emitir alguna información, sobre todo hay que recordar que cuando son los términos constitucionales siempre hay que guardar esa reserva hasta que éstos concluyen”, concluyó.

José Elías “N” y Martha Esther “N” forman parte de las cinco personas detenidas en el caso. Este martes trascendió que ambos fueron ingresados a distintos centros penitenciarios federales, mientras continúan las audiencias relacionadas con su situación jurídica.