Torreón guarda reserva ante caso de exfuncionarios: ‘Corresponde a la justicia esclarecer los hechos’

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    Torreón guarda reserva ante caso de exfuncionarios: ‘Corresponde a la justicia esclarecer los hechos’
    El consejero jurídico de Torreón, Gerardo Márquez Guevara, señaló que el Municipio mantendrá reserva sobre el proceso que involucra a exfuncionarios de la administración local. SANDRA GÓMEZ

El consejero jurídico Gerardo Márquez Guevara señaló que el Ayuntamiento conoció las detenciones a través de los medios y sostuvo que debe mantenerse la reserva durante el proceso

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Torreón mantendrá una postura de reserva respecto al proceso que enfrentan José Elías “N”, exsecretario del Ayuntamiento, y Martha Esther “N”, exdirectora del Centro de Justicia Municipal, al considerar que corresponde a las autoridades competentes determinar su situación jurídica.

Cuestionado sobre el caso, el consejero jurídico municipal, Gerardo Márquez Guevara, indicó que la administración local tuvo conocimiento de las detenciones ocurridas durante el fin de semana a través de los medios de comunicación y señaló que debe mantenerse la reserva por tratarse de un proceso de procuración de justicia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/reubican-a-penales-de-maxima-seguridad-a-jose-elias-n-y-martha-esther-n-detenidos-en-torreon-KF23510596

“Tenemos conocimiento por la publicidad que se le dio al evento. Sin embargo, son temas que por ser de seguridad pública y de justicia, de administración y procuración de justicia, sí hay por lo menos conocimiento o información, pero esta es de carácter reservado”, declaró.

Márquez Guevara evitó especular sobre si las investigaciones están relacionadas con presuntas irregularidades durante el ejercicio público de los exfuncionarios o con actividades particulares, al señalar que corresponde a las autoridades a cargo del proceso establecerlo.

“Yo creo que hay que esperar a que la autoridad que tiene el asunto a su disposición determine alguna situación jurídica”, expresó.

El consejero jurídico sostuvo además que las autoridades ajenas al procedimiento deben evitar pronunciamientos sobre el contenido del caso mientras transcurren los plazos legales para definir la situación de los involucrados.

“Realmente no corresponde a ninguna otra autoridad distinta emitir alguna información, sobre todo hay que recordar que cuando son los términos constitucionales siempre hay que guardar esa reserva hasta que éstos concluyen”, concluyó.

José Elías “N” y Martha Esther “N” forman parte de las cinco personas detenidas en el caso. Este martes trascendió que ambos fueron ingresados a distintos centros penitenciarios federales, mientras continúan las audiencias relacionadas con su situación jurídica.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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