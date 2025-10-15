Nombran a Hugo Dávila como encargado de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna

Coahuila
/ 15 octubre 2025
    Nombran a Hugo Dávila como encargado de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna
    Héctor Hugo Dávila Prado (al micrófono), asumió la dirección regional con el objetivo de fortalecer la atención ciudadana y la coordinación interinstitucional en La Laguna. FOTO: ARCHIVO

Héctor Hugo Dávila Prado fue nombrado encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, en sustitución de Eduardo Olmos Castro, con el compromiso de mantener un modelo de atención ciudadana eficiente y de resultados

TORREÓN, COAH.- En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, presentó este martes a Héctor Hugo Dávila Prado como nuevo encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna.

$!Autoridades estatales destacaron la continuidad del modelo de gestión impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basado en eficiencia y cercanía con la población.
Autoridades estatales destacaron la continuidad del modelo de gestión impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basado en eficiencia y cercanía con la población. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

La ceremonia se llevó a cabo ante la asistencia de diversas funcionarias y funcionarios de la Región Laguna, contando con la destacada presencia del subsecretario general de Gobierno, Diego Rodríguez Canales, y del coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez.

Dávila Prado asume el cargo en sustitución de Eduardo Olmos Castro, quien estuvo al frente de la dependencia desde el inicio de la actual administración estatal y deja el puesto para desempeñarse como secretario del Ayuntamiento de Torreón.

El nuevo titular posee una sólida trayectoria dentro de la administración pública estatal. Previo a esta designación, fungió como coordinador general de Mejora Coahuila, desde donde promovió proyectos de gestión pública, fortaleció la atención ciudadana y consolidó la vinculación interinstitucional en distintas regiones del estado.

Durante la presentación oficial, las autoridades subrayaron la importancia de dar continuidad a un modelo de atención ciudadana cercano, eficiente y orientado a resultados, que constituye una de las principales directrices del gobierno liderado por Manolo Jiménez Salinas.

Temas


NOMBRAMIENTOS

Localizaciones


Coahuila
Región Laguna

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

