Nombran a Hugo Dávila como encargado de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna

TORREÓN, COAH.- En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, presentó este martes a Héctor Hugo Dávila Prado como nuevo encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna.

La ceremonia se llevó a cabo ante la asistencia de diversas funcionarias y funcionarios de la Región Laguna, contando con la destacada presencia del subsecretario general de Gobierno, Diego Rodríguez Canales, y del coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez.

Dávila Prado asume el cargo en sustitución de Eduardo Olmos Castro, quien estuvo al frente de la dependencia desde el inicio de la actual administración estatal y deja el puesto para desempeñarse como secretario del Ayuntamiento de Torreón.

El nuevo titular posee una sólida trayectoria dentro de la administración pública estatal. Previo a esta designación, fungió como coordinador general de Mejora Coahuila, desde donde promovió proyectos de gestión pública, fortaleció la atención ciudadana y consolidó la vinculación interinstitucional en distintas regiones del estado.

Durante la presentación oficial, las autoridades subrayaron la importancia de dar continuidad a un modelo de atención ciudadana cercano, eficiente y orientado a resultados, que constituye una de las principales directrices del gobierno liderado por Manolo Jiménez Salinas.