Hallan sin vida a Erick Fidel en predio de Arteaga; estaba desaparecido en Apodaca

Durante la mañana de ayer martes fueron localizados los restos del joven Erick Fidel Lozano Ramírez, quien había sido reportado como desaparecido el 8 de octubre en Apodaca, Nuevo León.

El hallazgo ocurrió en el ejido Jame de Arteaga, Coahuila, donde acudió personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

TE PUEDE INTERESAR: Fallece presuntamente por causas naturales el profesor ‘Frijolito’ en su domicilio en Arteaga

Se informó que el lugar de desaparición fue la colonia Cortijo Las Palmas en Apodaca.

Según información extraoficial, la Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que el domingo 12 de octubre el GPS del teléfono del joven marcó ubicación en territorio de Arteaga, Coahuila.

Las autoridades, en coordinación con sus homólogos de Coahuila, a cargo del coordinador José Ángel Herrera Cepeda, iniciaron un operativo de búsqueda que dio como resultado la localización del cuerpo, oculto entre la maleza de un predio rústico.

Durante la inspección, se confirmó la identidad del joven mediante los tatuajes que portaba en la pierna derecha.

Se informó que ya hay una persona detenida, aunque hasta el momento no se ha precisado si será puesta a disposición de las autoridades de Coahuila o de Nuevo León.

TE PUEDE INTERESAR: Operativos antidroga: Fiscalía reporta 52 cateos en Saltillo; cristal encabeza los decomisos

La investigación también se extendió hasta San Luis Potosí, ya que se presume que el joven fue trasladado a esa entidad, donde habría sido asfixiado hasta perder la vida.

Hasta el momento, ni la Fiscalía de Coahuila ni la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) han emitido comunicado sobre los hechos.