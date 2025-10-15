Hallan sin vida a Erick Fidel en predio de Arteaga; estaba desaparecido en Apodaca

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Hallan sin vida a Erick Fidel en predio de Arteaga; estaba desaparecido en Apodaca
    Autoridades confirmaron la identidad del joven mediante tatuajes en su pierna derecha. FOTO: ESPECIAL

Se informó que una persona fue detenida en relación con el caso; la investigación se extendió a San Luis Potosí por presunto traslado y asfixia

Durante la mañana de ayer martes fueron localizados los restos del joven Erick Fidel Lozano Ramírez, quien había sido reportado como desaparecido el 8 de octubre en Apodaca, Nuevo León.

El hallazgo ocurrió en el ejido Jame de Arteaga, Coahuila, donde acudió personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

TE PUEDE INTERESAR: Fallece presuntamente por causas naturales el profesor ‘Frijolito’ en su domicilio en Arteaga

Se informó que el lugar de desaparición fue la colonia Cortijo Las Palmas en Apodaca.

Según información extraoficial, la Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que el domingo 12 de octubre el GPS del teléfono del joven marcó ubicación en territorio de Arteaga, Coahuila.

Las autoridades, en coordinación con sus homólogos de Coahuila, a cargo del coordinador José Ángel Herrera Cepeda, iniciaron un operativo de búsqueda que dio como resultado la localización del cuerpo, oculto entre la maleza de un predio rústico.

Durante la inspección, se confirmó la identidad del joven mediante los tatuajes que portaba en la pierna derecha.

Se informó que ya hay una persona detenida, aunque hasta el momento no se ha precisado si será puesta a disposición de las autoridades de Coahuila o de Nuevo León.

TE PUEDE INTERESAR: Operativos antidroga: Fiscalía reporta 52 cateos en Saltillo; cristal encabeza los decomisos

La investigación también se extendió hasta San Luis Potosí, ya que se presume que el joven fue trasladado a esa entidad, donde habría sido asfixiado hasta perder la vida.

Hasta el momento, ni la Fiscalía de Coahuila ni la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) han emitido comunicado sobre los hechos.

Temas


Desaparecidos
Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Arteaga
Nuevo León

Organizaciones


FGE

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha