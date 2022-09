‘Nos dejan sin opciones de transporte’: saltillenses ante irregularidades en apps

Asimismo, resaltaron las quejas que tienen que ver con InDriver, señalándola de ser una app poco segura, con un modelo de operación que afecta al pasajero y las limitaciones por no poder pagar con tarjeta bancaria y no emitir facturas.

“Pues nos quedamos a pie, porque el transporte público es casi inexistente. He querido tomar una combi y es imposible, he estado en una parada hasta 30 minutos y no pasa. Y los taxis hay de todo: buenos, malos y los “no voy para allá”, compartió con Vanguardia Ana Patricia Villalobos, ciudadana.

“Nos dejan sin alternativas, InDriver es poco seguro, no puedes pagar con tarjeta y no factura.