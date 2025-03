‘Nosotros descubrimos una relación entre el Gobierno de Coahuila y los Zetas’: Jorge Verástegui

En una entrevista para W Radio, Jorge Verástegui González, familiar en búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila, recordó que en su caso lo que se evidenció fue una colusión entre las autoridades gubernamentales y los Zetas, y ante las acciones urgentes presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que lo que falta en realidad es voluntad política.

Jorge Verástegui, quien desde 2009 busca a su hermano Antonio Verástegui González y es tío de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos en Parras de la Fuente, recordó en la entrevista los actos a los que se enfrentó su familia cuando fueron a presentar la denuncia sobre la desaparición, así como las acciones que tuvieron que realizar por su cuenta para rastrear el paso de sus familiares.

TE PUEDE INTERESAR: Llega a Coahuila frente frío número 36 con vientos de hasta 80 km/h; pronostican tolvaneras en las 5 regiones

“Lo primero que nos tocó fue el entramado; llegar con el ministerio público, denunciar, nos dijeron que harían búsqueda inmediata y nos dimos cuenta que la Policía nunca salió a buscarlos, tuvimos que salir nosotros a buscar”, dijo.

El joven quien hoy se ha especializado en la defensa de derechos humanos, también hizo memoria sobre una reunión que su familia logró con el Procurador de ese entonces a nivel local, Jesús Torres Charles, sin embargo, más tarde se percataron que la falta de búsqueda se debía a una colusión entre el grupo criminal y el Gobierno.

“Logramos como familia tener una reunión con el Procurador General del Estado de ese momento, le aportamos mucha información sobre la colusión de las autoridades de Parras y la Policía del Estado con los Zetas y acabó en nada”, dijo.

“Después nos enteramos por otras investigaciones, de estos vínculos que tenía el Gobierno del Estado con los Zetas, tanto el exgobernador (Humberto Moreira), como el mismo Fiscal, Jesús Torres Charles y ahí entendíamos que nuestro caso y los demás no avanzaban por la relación que había entre Zetas y Gobierno. Y nos ha tocado ver otros casos”.

Con el ejemplo del peregrinar que él y su familia han atravesado en su caso, Verástegui González dijo que las seis acciones presentadas recientemente por la Presidenta de México, además de que ya estaban adscritas en la Ley General, en realidad lo que requieren para implementarse es una voluntad que hasta hoy está ausente, por ejemplo, en los primeros respondientes.

“Nosotros ya hemos denunciado que básicamente se requiere voluntad política. El problema de las desapariciones en México no es que tenga ausencia de leyes, protocolos e incluso podríamos decir de presupuesto. Simplemente los ministerios públicos no quieren hacer su trabajo, no es que no puedan, ponen trabas”, dijo.

“Simplemente tienen que romper el pacto de impunidad y ese pacto nace tanto en la FGR como en las de los Estados”, indicó.