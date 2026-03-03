Nuevas Ideas se expande en La Laguna: inauguran oficinas y proyectan ‘izquierda ciudadana’

TORREÓN, COAH.- Con la mirada puesta en la consolidación territorial, el Consejo Estatal de Nuevas Ideas inauguró sus oficinas regionales en La Laguna y tomó protesta a Luisa Morales como secretaria general en Torreón.

Durante el acto, Óscar Cano, presidente del Consejo, definió al movimiento como una “izquierda verdadera” que prioriza la cercanía con la gente sobre la confrontación política.

TE PUEDE INTERESAR. Trabaja Coahuila para atraer turismo aprovechando el Mundial de Fútbol: Manolo Jiménez

El líder estatal explicó que la prioridad actual es difundir la identidad ideológica del partido y presentar a los perfiles que integran el proyecto en la zona.

“Estamos dando a conocer nuestra oferta política y quiénes somos. En La Laguna el avance es significativo”, señaló.

La nueva sede coordinará los trabajos en San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros, Viesca y Torreón, funcionando como un nodo estratégico para la expansión en los 38 municipios de Coahuila.