Nuevas Ideas se expande en La Laguna: inauguran oficinas y proyectan ‘izquierda ciudadana’

Coahuila
/ 3 marzo 2026
    Nuevas Ideas se expande en La Laguna: inauguran oficinas y proyectan 'izquierda ciudadana'
    Nuevas Ideas afirma contar con 17 mil simpatizantes en La Laguna.

El líder estatal explicó que la prioridad actual es difundir la identidad ideológica del partido y presentar a los perfiles que integran el proyecto en la zona

TORREÓN, COAH.- Con la mirada puesta en la consolidación territorial, el Consejo Estatal de Nuevas Ideas inauguró sus oficinas regionales en La Laguna y tomó protesta a Luisa Morales como secretaria general en Torreón.

Durante el acto, Óscar Cano, presidente del Consejo, definió al movimiento como una “izquierda verdadera” que prioriza la cercanía con la gente sobre la confrontación política.

Trabaja Coahuila para atraer turismo aprovechando el Mundial de Fútbol: Manolo Jiménez

El líder estatal explicó que la prioridad actual es difundir la identidad ideológica del partido y presentar a los perfiles que integran el proyecto en la zona.

“Estamos dando a conocer nuestra oferta política y quiénes somos. En La Laguna el avance es significativo”, señaló.

La nueva sede coordinará los trabajos en San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros, Viesca y Torreón, funcionando como un nodo estratégico para la expansión en los 38 municipios de Coahuila.

$!Óscar Cano, presidente estatal de Nuevas Ideas.
Óscar Cano, presidente estatal de Nuevas Ideas. CORTESÍA

Cano fue enfático al rechazar la polarización: “No venimos a dividir ni a generar conflictos. Nuestra propuesta es una izquierda que resuelve desde la ciudadanía”.

El dirigente destacó que la labor del partido se centrará en el territorio —ejidos, colonias y distritos— para construir políticas públicas de abajo hacia arriba.

Asimismo, reconoció a La Laguna como el motor productivo del Estado, calificando a Torreón como un referente de perseverancia y progreso social.

Aunque manifestó su respaldo a la transformación nacional basada en la justicia social, Cano advirtió que el movimiento no tolerará malas prácticas. “La transformación debe ser verdadera; no puede mancharse con corrupción ni intereses personales”, sentenció.

Finalmente, hizo un llamado a todos los sectores —desde empresarios hasta jóvenes— para sumarse a un proyecto que busca un Coahuila más justo.

Actualmente, Nuevas Ideas afirma contar con el registra de 50 mil afiliados en el Estado, de los cuales 17 mil pertenecen a Torreón.

