Trabaja Coahuila para atraer turismo aprovechando el Mundial de Fútbol: Manolo Jiménez

Torreón
/ 3 marzo 2026
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que Coahuila está a solo 45 minutos de Monterrey, sede del Mundial 2026.

Coahuila busca posicionarse como destino alterno durante el Mundial de Fútbol 2026, aprovechando su cercanía con Monterrey y promoviendo rutas gastronómicas, festivales y experiencias ecoturísticas

TORREÓN, COAH.- El estado de Coahuila trabaja intensamente en atraer turismo aprovechando el Mundial de Fútbol de 2026, posicionándose como un destino alterno y destacando la conectividad a solo 45 minutos de la capital de Nuevo León.

El gobernador Manolo Jiménez destacó que los aficionados que asistan a los juegos en Monterrey podrán encontrar en Coahuila el mejor lugar para “turistear”, impulsando eventos emblemáticos y diversificando la oferta turística.

Se están preparando festivales temáticos, rutas gastronómicas y actividades culturales que resaltan la identidad local, permitiendo a los visitantes disfrutar de la riqueza culinaria y el folclore regional. Todo esto se suma a la calidez y seguridad que distinguen al estado.

Además de su cercanía estratégica con Monterrey, Coahuila busca captar la atención de visitantes nacionales e internacionales que buscan experiencias auténticas, mostrando la hospitalidad característica de su gente y la diversidad de opciones para todos los gustos.

La agenda turística para el Mundial de Fútbol incluye actividades deportivas, conciertos, exposiciones preparadas para miles de visitantes, hoteles, restaurantes y servicios de transporte que garantizan una experiencia de calidad para los visitantes.

Esta amplia programación contempla desde recorridos por museos y sitios históricos, hasta aventuras al aire libre, como senderismo, ciclismo de montaña y paseos por viñedos, asegurando opciones para familias, jóvenes y adultos mayores.

De los estados del noreste de México, el gobernador comentó que el mejor estado para pasear y el más seguro es Coahuila. La Región Sureste de Coahuila, con las montañas, los bosques, la Ruta del Vino, centrada en el Valle de Parras, son sitios que ofrecen una experiencia ecoturística de clase mundial.

Esta región combina paisajes impresionantes con la posibilidad de conocer la producción vitivinícola más antigua de América, participar en catas de vino y disfrutar de festivales enológicos durante todo el año.

Explicó que Coahuila tiene muchos atractivos turísticos que compartir como son los Pueblos Mágicos, desiertos con aguas turquesas, viñedos históricos y una rica herencia paleontológica, que posicionan a la entidad como un destino de ecoturismo, además de modernos centros urbanos como Saltillo y Torreón.

Quienes visitan el estado pueden explorar sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, admirar vestigios de dinosaurios en museos especializados, y deleitarse con la gastronomía local, lo que convierte a Coahuila en un destino imperdible para el turismo en 2026.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

