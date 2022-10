La ASF encontró que, en materia de servicios person ales, la UAdeC realizó pagos por más de 43 8 millones de pesos en 3 mil 805 plazas, correspondientes a 119 categorías de puesto, de las que no se acreditó su autorización. También detectaron 105.2 millones de pesos pagados en sueldos en una zona económica no autorizada por el tabulador.

De acuerdo con la ASF, del total observado, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos p or 254 mil 847 pesos, por lo que 693 millones 281 mil 996 pesos están pendientes de aclaración.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) irregularidades por un monto de 693 millones 536 mil 843 pesos en el uso de recursos durante 2021. La institución respondió que las observaciones no conllevan un daño o desfalco a su patrimonio y que ya se envió la documentación para solventarlas.

También detectaron 16 prestaciones no ligadas al salario ni estipuladas en el contrato colectivo de trabajo, tres millones de pesos al pago de 40 trabajadores que no cumplieron la escolaridad en el perfil de puesto y 11 que no presentaron cédulas profesionales, así como el pago de un millón 700 mil pesos en el pago en exceso a 667 trabajadores.

“En conclusión, la Universidad Autónoma de Coahuila no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas”, señaló la ASF.

‘SIN DAÑO AL PATRIMONIO’

Publicidad

En respuesta al contenido del informe, la UAdeC contestó a través de un comunicado que las observaciones son de carácter operativo, por lo que no implican un daño, robo o desfalco al patrimonio de la universidad y señalaron que el recurso recibido nunca se usó para fines distintos a los que marca el Estatuto Universitario.

“Casi el 80% de las observaciones recibidas en esta auditoría corresponden al rubro de pago a los trabajadores de la Universidad, ya que los puestos de nómina que están en el convenio tripartito, que se redactó hace años y que no corresponden con la realidad de las necesidades actuales de la Universidad”, señaló la institución.

La UAdeC enlistó en su comunicado seis observaciones que contiene el informe y aseguró que, en cada una de ellas, ya se envió la documentación para solventarlas, por lo que conforme pronto quedarán todas aclaradas.

Publicidad