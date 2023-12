Ocho personas han sido rescatadas en la Sierra de Zapalinamé en este año

En los últimos dos años, Protección Civil y la Policía Municipal han rescatado a cerca de 16 personas extraviadas en la Sierra Zapalinamé, algunas de las cuales sufrieron un esguince o luxación de tobillo, fracturas en una pierna o principios de hipotermia.

Antonio Neira, director de Protección Civil y Bomberos, señaló que los paseantes o senderistas pierden el rumbo, se confunden y se pierden en la serranía y no logran encontrar el camino de regreso, por lo que se recomienda no acudir en solitario y no adentrarse en senderos que desconocen, así como regresar con luz de día para no extraviarse.

Es importante que lleven teléfono celular con carga de batería completa para solicitar auxilio al 911 en caso de extraviarse o sufrir alguna lesión que impida descender, y deben tomar en cuenta que no en toda la serranía es posible encontrar señal para hacer alguna llamada.

ESTE AÑO HAN RESCATADO A 8 PERSONAS

Este año, indicó, han rescatado a 8 personas, prácticamente la misma cantidad que el año pasado, en su mayoría hombres entre los 16 y 35 años de edad, en gran parte hombres.

“La mayoría de las personas a las que se ha apoyado presentan lesiones leves que les impiden en un momento desplazarse con facilidad, desde luxaciones o esguinces en tobillos, que son las más comunes, y algunas han tenido fractura en alguna de sus extremidades inferiores. El resto se atienden en rescates porque no saben cómo regresar al punto de partida”, aseveró el funcionario.

“La principal recomendación a las personas es que si no conocen este tipo de zonas se abstengan de transitarlas solas o sin alguna persona que conozca bien los lugares, que eviten adentrarse en zonas que no están marcadas para caminata o algún tipo de actividad al aire libre, pues muchos de los lugares en Zapalinamé están prácticamente señalizados y cuando salen de los caminos marcados se dan este tipo de problemas”, subrayó.

Aunque conozcan la zona, deben evitar descender durante la noche, porque en la oscuridad se confunden, se extravían. De acuerdo a la actividad que vayan a realizar, las personas deben llevar ropa y calzado adecuado, agua y comida suficiente, cuidar la carga de batería del celular, además de evitar el consumo de bebidas alcohólicas.