Ofertarán 2 mil vacantes en Feria del Empleo de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un total de 2 mil vacantes formales estarán disponibles durante la tercera Feria del Empleo Ramos Arizpe 2026, que se realizará este miércoles 28 de octubre con la participación de 60 empresas. La jornada comenzará a las 09:00 horas en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde las personas interesadas podrán conocer las ofertas laborales y establecer contacto directo con representantes de las compañías participantes.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a la población a acudir a esta actividad, cuyo objetivo es facilitar la vinculación entre quienes buscan trabajo y las empresas que requieren personal. INCLUSIÓN LABORAL El Edil señaló que, mediante la coordinación entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el sector empresarial, se busca ampliar el acceso al empleo formal para personas con distintos niveles de preparación y experiencia.

Como parte de esta edición, se ofrecerán más de 50 vacantes dirigidas a personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual, con el propósito de ampliar sus oportunidades de incorporación al mercado laboral. El Gobierno Municipal convocó a quienes buscan su primer empleo, desean cambiar de trabajo o aspiran a nuevas oportunidades de desarrollo profesional a aprovechar la jornada de reclutamiento y conocer las opciones disponibles.