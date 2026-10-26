Ramos Arizpe: anuncian presentación estelar de El Poder del Norte para el aniversario de la UTC

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    Ramos Arizpe: anuncian presentación estelar de El Poder del Norte para el aniversario de la UTC
    La UTC aplicará un registro con código QR para acreditar a los egresados y garantizar la seguridad durante el evento. CORTESÍA

El evento universitario contará con estrictas medidas de seguridad, acceso controlado para egresados e invitados especiales, destacando un ambiente 100% libre de alcohol y humo

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) alista los últimos detalles para su festejo de aniversario este próximo jueves 29 de octubre a partir de las 18:00 horas, teniendo como agrupación estelar al grupo musical El Poder del Norte. El rector de la institución, Sergio Guadarrama, confirmó el cartel artístico que integrará también la participación de un DJ local y la Banda Brava para abrir las actividades en el escenario principal.

De acuerdo con las autoridades universitarias, la logística de este año incluirá una producción técnica superior a la de ediciones anteriores para responder a las exigencias del espectáculo. Asimismo, se prevé una asistencia estimada de entre 4 mil y 5 mil personas entre alumnado activo y egresados de la comunidad universitaria.

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“La producción naturalmente que exige un grupo de esta calidad, pues es bastante grande y sí se tiene una producción mejor que la del año anterior”, declaró Sergio Guadarrama durante el anuncio a los medios de comunicación. El rector puntualizó que se aplicará un control estricto para la entrada de exalumnos.

Para el caso de la comunidad de egresados, el proceso de registro se realiza en línea mediante un código QR y concluye este martes a las 12:00 horas. Los asistentes deberán validar su documentación con matrícula, título o credencial de elector para obtener la acreditación correspondiente.

“Estamos hablando de egresadas y egresados; ellos tendrán que acreditar con su matrícula, título o credencial para que nosotros estemos revisando su documentación y que efectivamente sea gente del nido halcón”, enfatizó el rector Guadarrama.

El evento contará con la presencia de autoridades municipales de Ramos Arizpe y Saltillo, revalidando la coordinación interinstitucional para garantizar el orden. La institución reiteró que el festejo es un espacio exclusivo para la comunidad universitaria, por lo que no se permitirá el ingreso de acompañantes o familiares externos.

“Es un evento sin alcohol y sin humo. Desde hace años pedirle a la comunidad universitaria que el tema de la seguridad para nosotros es primordial, es esencial, ha sido lo más importante durante tres años”, concluyó la autoridad universitaria.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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