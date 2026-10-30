Ofrece UAdeC curso de análisis estadístico con JAMOVI para docentes

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Coahuila
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    Ofrece UAdeC curso de análisis estadístico con JAMOVI para docentes
    La UAdeC convoca a docentes de sus tres unidades regionales a participar en un curso sobre análisis estadístico. cortesía

La capacitación será gratuita y en línea los días 8, 10 y 11 de diciembre, con registro previo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió la convocatoria para que docentes de las unidades Sureste, Laguna y Norte participen en el curso-taller “Análisis de datos con JAMOVI para la docencia y la investigación universitaria”, enfocado en el uso de herramientas estadísticas aplicadas a la enseñanza y la investigación.

La capacitación, organizada a través del Centro de Desarrollo Docente, Evaluación y Educación Continua (CEDEC), se realizará los días 8, 10 y 11 de diciembre de 2026, de 10:00 a 12:00 horas, mediante la plataforma Microsoft Teams.

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El objetivo es introducir al personal académico en el manejo de JAMOVI, un programa que permite realizar e interpretar análisis estadísticos básicos y aprovechar sus aplicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo de proyectos de investigación universitaria.

CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS

La instrucción estará a cargo del maestro Mario Antonio Hernández Villegas, quien guiará a los participantes en el conocimiento de las funciones de esta herramienta y sus posibilidades para el análisis e interpretación de datos.

Como requisito, los interesados deberán contar con el programa JAMOVI previamente instalado en sus equipos de cómputo para poder desarrollar las actividades durante las sesiones.

El registro está disponible en el enlace https://bit.ly/yiO5pzC. Una vez completado el proceso, los participantes recibirán la dirección electrónica para ingresar a las sesiones dos días antes del inicio del curso.

Para solicitar información adicional, el CEDEC puso a disposición los teléfonos (844) 410 0277 y (844) 415 2951, así como el correo electrónico capacitaciondocente@uadec.edu.mx y su sitio web https://www.uadec.mx/ssa/cedec/.

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