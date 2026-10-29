Coahuila: Acumula UAdeC tres años sin ajuste suficiente por inflación

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    Coahuila: Acumula UAdeC tres años sin ajuste suficiente por inflación
    Octavio Pimentel, rector de la UAdeC, deberá ajustar recursos de la máxima casa de estudios para atender obligaciones y proyectos. CORTESÍA

El rector Octavio Pimentel señala que las solicitudes de actualización llevan 3 años sin atenderse; descarta el recorte de personal

La aportación federal asignada a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para 2027, por mil 847 millones 50 mil 376 pesos, e incorporada al presupuesto aprobado por mayoría en el Consejo Universitario, no contempla el ajuste necesario para compensar la inflación anual, un faltante de aproximadamente 300 millones de pesos que por tercer año consecutivo impactará a la institución educativa, de acuerdo con el rector Octavio Pimentel Martínez, por lo que la Universidad deberá ajustar sus recursos para atender sus obligaciones y proyectos.

“Tengo tres años solicitando los ajustes y tienen tres años negándolo”, declaró el rector de la UAdeC, al referirse a las solicitudes de actualización del presupuesto federal para compensar la inflación.

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Desde 2024 la administración de Pimentel Martínez planteó reducir la dependencia del financiamiento externo mediante el Plan de Desarrollo Institucional 2024–2027. Su eje financiero contempla ampliar los ingresos propios con servicios especializados, colaboración empresarial y captación de donativos mediante la Fundación UAdeC, además de aplicar medidas de austeridad y ahorro.

Sin embargo, Pimentel señaló que los aumentos inferiores al encarecimiento de los servicios y las obligaciones financieras reducen la capacidad de ampliar la matrícula, equipar laboratorios y fortalecer la investigación.

Ante estas circunstancias, el rector descartó la posibilidad de recortes al personal, como medida de ajuste, y planteó como mejor opción continuar con las gestiones de respaldo para el pago de pensiones, cuyo gasto estimó en aproximadamente 680 millones de pesos para este 2027, Explicó que la institución destina recursos propios a esta obligación que, si el Estado apoyara con ese egreso, podría utilizarse en proyectos educativos.

“Si nos apoyan con la parte correspondiente al tema de las pensiones, ese recurso de las pensiones, pues nos va a ayudar para crecer a la velocidad que requerimos. De lo contrario, pues nos compacta, nos reduce y la exigencia de la comunidad hacia las instituciones es mayor. Entonces, tenemos que cumplir a cabalidad”, señaló el rector.

“Imagínate qué pudiéramos hacer con ese dinero de recursos propios. Pudiéramos hacer más escuelas, crecer la matrícula, etc”, expresó el líder universitario.

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Entre los destinos que además mencionó para esos recursos se encuentran: becas, avances hacia la gratuidad, ampliación de laboratorios y equipamiento de centros de investigación, además de fortalecer los servicios que la Universidad ofrece a la industria.

Pimentel agregó que la cancelación de programas concursables también restringe las posibilidades de financiar proyectos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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