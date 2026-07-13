Ofrecen en Coahuila hasta 50% de descuento en ISN a empresas que contraten a personas con discapacidad y adultos mayores

El funcionario estatal detalló que el porcentaje del beneficio fiscal aumenta progresivamente de acuerdo con la proporción de la plantilla laboral, iniciando con un 20 por ciento de descuento al contratar un 5 por ciento de personal con discapacidad o adultos mayores, hasta alcanzar la deducción máxima.

El Gobierno del Estado de Coahuila mantiene vigente un estímulo económico que otorga hasta un 50 por ciento de descuento en el Impuesto Sobre Nómina (ISN) a las empresas que contraten personas con discapacidad o adultos mayores, informó Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila.

“Recordemos que el Gobierno del Estado genera, por un lado, el estímulo económico para las empresas que contraten personas con discapacidad o adultos mayores. Pueden llegar a tener un descuento hasta del 50% en el Impuesto Sobre Nómina, dependiendo de la cantidad de personas que contraten”, declaró Martínez y Morales.

El titular de la dependencia remarcó el impacto que este esquema financiero representa para las empresas locales: “La persona no paga Impuesto Sobre Nómina. La persona con discapacidad o adulto mayor no genera Impuesto Sobre Nómina; es sobre la nómina total, por eso es muy relevante”.

Martínez y Morales estimó que actualmente alrededor de 3 mil personas con discapacidad y adultos mayores se encuentran integradas a la fuerza laboral en la entidad, logro alcanzado en coordinación con las ferias de empleo de la Secretaría del Trabajo.

“En un principio los empresarios lo hacen por el estímulo, pero luego, cuando contratan a una persona con discapacidad, se dan cuenta de que son muy eficientes, muy comprometidos, muy cumplidores y altamente competentes”, enfatizó el secretario sobre el desempeño de este sector.

Asimismo, indicó que la rotación en los puestos de trabajo para personas con discapacidad es menor que la del promedio general y confirmó que la dependencia no tiene reportes ni denuncias vigentes por discriminación salarial dentro del estado.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la posibilidad de realizar un censo estatal de discapacidad, Martínez y Morales señaló que esperarán la publicación de los resultados de la encuesta intercensal del INEGI en las próximas semanas para obtener cifras desglosadas por municipio.